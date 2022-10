Gas Station Simulator vai ser lançado para consolas

A celebrar um ano de vida, após o seu lançamento no ano passado, Gas Station Simulator prepara-se para chegar às consolas.

Tal como o nome não deixa margem para dúvidas, trata-se de um jogo no qual o jogador é o gestor de uma Estação de Serviço.

Com mais de 450,000 unidades vendidas para PC, durante 4 meses (números dos estúdios DRAGO Entertainment), Gas Station Simulator prepara-se para ser lançado para as consolas.

Dessa forma, os jogadores que possuam Playstation 4, Playstation 5 (backwards compatibility), Xbox One, Xbox Series X (backwards compatibility), e Nintendo Switch poderão começar a fazer planos para os seus preçários da gasolina e gasóleo.

A data de lançamento para consolas está prevista ser a 20 de Outubro deste ano.

O nome não deixa margem para grandes dúvidas e Gas Station Simulator é um jogo de gestão na qual o jogador será o dono de uma Estação de Serviço. As suas responsabilidades, tal como não poderia deixar de ser, passam por renovar, expandir e melhorar o serviço de uma Estação de Serviço localizada numa autoestrada americana, perdida no meio do deserto.

Pegando numa Estação de Serviço decrépita e ao abandono, o jogador terá de a reerguer novamente e fazer dela um negócio rentável. Limpar os destroços e lixo, adquirir mobília e equipamentos, pintar e consertar portas e paredes, farão parte dos primeiros passos a ter em conta.

E à medida que o negócio for florescendo, mais melhorias e aprimoramentos virão. Por exemplo, será possível equipar a nossa Estação de Serviço com uma oficina de reparação de veículos para algum condutor azarado que necessite de apoio. Ou por outro lado, poderemos ampliar a estrutura para ter um armazém onde possam ser armazenados materiais e recursos.

à medida que o negócio for crescendo, também a exigência vai aumentando e para ajudar o jogador nessa tarefa, Gas Station Simulator proporciona a possibilidade de contratar funcionários que apoiem na gestão e manutenção dos diversos serviços prestados no nosso empreendimento.

Por outro lado, à medida que os clientes comecem a fluir, o jogador irá verificar que existem muitos tipos diferenciados e com necessidades muito variadas. Dessa forma, existem sempre possibilidade de melhorar o negócio assim como de aprimorar o serviços existentes.

Tudo depende da forma de gestão que o jogador imprimir na sua forma de controlar a sua Estação de Serviço.

O jogo oferece grande liberdade de escolha aos jogadores na forma de gestão do negócio com várias abordagens possíveis. No entanto, é um negócio repleto de pressões externas e como tal, nem todas as abordagens negociais serão as mais corretas em todos os momentos.

Gas Station Simulator será lançado para Playstation 4, Playstation 5 (backwards compatibility), Xbox One, Xbox Series X (backwards compatibility), e Nintendo Switch a 20 de Outubro.