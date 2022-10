Parasita no cérebro pode influenciar ideologias políticas? Estudo diz que sim!

As ideologias políticas podem depender do contexto social, do contexto económico, do nível de formação, entre outros fatores, que influenciam a forma como percecionamos o mundo e a sociedade. Aparentemente, além disso, pode existir outro fator influenciador: um parasita.

Pode encontrar-se no cérebro dos seres humanos e, uma vez lá, pode influenciar a ideologia política com a qual mais simpatizamos.

Chama-se Toxoplasma gondii e é um parasita capaz de transformar as suas vítimas em marionetas, motivando-as a agir da forma que mais beneficia os seus próprios fins. De forma simples, é conhecido por manipular os animais que infeta. Embora seja muito comum em animais, como chimpanzés e ratos, não o é em humanos. Ou não o era, até agora…

De acordo com um novo estudo realizado por cientistas da Charles University, de Praga, os seres humanos podem, afinal, ser influenciados por este Toxoplasma gondii, num campo um tanto inesperado: ideologia política. Desde sempre que entendemos a ideologia política como o resultado de uma série de influências socioeconómicas, mas parece haver mais um elemento.

Os autores analisaram a ideologia política e os padrões de voto de 2.315 pessoas, variando entre pessoas infetadas com Toxoplasma gondii e pessoas saudáveis. Além de terem detetado algumas diferenças entre homens e mulheres, em geral, os cientistas encontraram uma tendência para o neonacionalismo nas pessoas infetadas.

Toxoplasma gondii influencia animais e, aparentemente, humanos

As causas que motivam essa influência não são claras. No entanto, os autores do estudo suspeitam que possam estar relacionadas com um processo inflamatório. O Toxoplasma gondii é conhecido por causar toxoplasmose - uma doença que, embora leve, pode agravar-se e ser fatal em gatos e fetos humanos. Aliás, é por esta razão que as mulheres grávidas devem ser testadas para o parasita e, por forma a evitar o seu alojamento, são aconselhadas a restringir o consumo de alguns alimentos crus que podem contê-lo.

Por sua vez, os gatos são um dos hospedeiros favoritos, pelo que, embora o parasita possa infetar muitas outras espécies, procura uma forma de alcançar especificamente felinos. Isto, através do controlo do comportamento dos animais que infeta. Por exemplo, os ratos infetados com Toxoplasma gondii têm demonstrado perder qualquer medo dos gatos, sendo atraídos pela sua urina e tornando-se presas fáceis. O mesmo se aplica aos chimpanzés, para os quais o cheiro dos leopardos se torna atrativo.

Apesar de alguns comportamentos compulsivos serem associados à infeção, nos humanos, normalmente, não são detetados sintomas. Aliás, estima-se que um terço da população esteja infetada e a verdade é que, até agora, pensava-se que a grande maioria não apresenta sintomas. Isto, porque, afinal, os sintomas podem dar de si nas mesas de voto.

Uma cruz feita por um parasita

Os autores do novo estudo entrevistaram 2.315 pessoas relativamente à sua ideologia política, sendo que 477 delas estavam infetadas com Toxoplasma gondii. Depois de verificados fatores como o sexo, a idade e a área de residência, descobriram que havia uma tendência curiosa. Em primeiro lugar, as pessoas infetadas com o parasita tendiam para o tribalismo (ou neonacionalismo, que inclui posições como o populismo de direita, oposição à imigração, o nativismo e o euroceticismo) e possuíam pontuações baixas para o liberalismo cultural e o antiautoritarismo.

Além disso, o estudo encontrou algumas diferenças de género: alguns dos homens infetados com o parasita apresentavam uma ligeira associação negativa ao tribalismo, bem como uma maior preferência pela equidade económica e por uma sociedade menos competitiva. Por outro lado, quase todas as mulheres infetadas pontuaram mais alto no tribalismo e mais baixo no liberalismo cultural.

Importa referir que estudos anteriores mostraram que as pessoas toxoplasmose, independentemente do sexo, registaram uma pontuação mais baixa em relação à consciência e generosidade.

Posto isto, note que, como é claro, a ideologia política não é, de forma geral, motivada por um parasita, sendo-o, por sua vez, por um conjunto alargado de fatores. Ainda assim, é curioso perceber que, naqueles que alojam o Toxoplasma gondii, o parasita pode ser uma deles.

