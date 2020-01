Games with Gold – fevereiro de 2020 na sua Xbox

Com a chegada de cada mês, eis que chegam também novos jogos ao Xbox Live Gold, o serviço da Xbox que, entre outras coisas, permite ter acesso a novos jogos.

Venham então conhecer os de fevereiro.

Fevereiro está a chegar e como todos os meses, o serviço Xbox Live Gold renova a lista de jogos oferecidos de forma gratuita. Para isso, basta que, claro está, tenha uma subscrição válida do serviço. Venha então conhecer os jogos do segundo mês de 2020.

TT Isle of Man (1 a 29 de fevereiro na Xbox One)

O desafio está colocado ao jogador. O monte Snaefell espera-o neste jogo frenético e excitante de motociclismo TT Isle of Man. Os 60,73 quilómetros desta pista lendária estão reproduzidos de forma fiel, numa experiência que desafiará assim a concentração e os reflexos de qualquer um. Memorize cada secção, enquanto ultrapassa as curvas de forma perfeita, a 300 km/h.

TT Isle of Man

Call of Cthulhu (16 de fevereiro a 15 de março na Xbox One)

Uma aventura assustadora da mente de um dos maiores autores do suspense: HP Lovecraft, leva o jogador a submergir num mundo de terror cósmico e loucura em Call of Cthulhu, a adaptação oficial, inspirada no clássico RPG de lápis e papel. O jogador terá então de investigar as mortes de uma família numa ilha remota, onde nada é o que parece. Além disso, não poderá confiar em ninguém, numa história repleta de criaturas assustadoras, ciências misteriosas e cultos sinistros, dentro do universo icónico de HP Lovecraft.

Call of Cthulhu

Fable Heroes (1 a 15 de fevereiro na Xbox One e Xbox 360)

Uma aventura hack-and-slash viciante e divertida que faz o jogador encarnar a pele dos heróis de Albion, unindo-se a mais três jogadores, tanto em cooperação como em competição, e recolhendo todo o ouro possível. Derrotar inimigos conhecidos e novos, num jogo que representa uma lufada de ar fresco nesta popular franquia e leva a competição ao próximo nível.

Star Wars Battlefront (16 a 29 de fevereiro em Xbox One e Xbox 360)

O primeiro jogo da série Star Wars Battlefront, chega ao Xbox Live Gold neste mês de fevereiro. Este jogo leva-nos a participar em batalhas memoráveis, vindas dos primeiros seis filmes de Star Wars e combate com todas as armas e veículos icónicos à nossa disposição. A solo ou com um exército do nosso lado, a escolha é do jogador: derrotar o Império ou esmagar os Rebeldes.

Star Wars Battlefront