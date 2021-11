Games with Gold – dezembro de 2021

O ano está a chegar ao fim e já só falta o mês de dezembro para terminar. No entanto, neste último mês do ano, não vão faltar os Games With Gold pelo que já é conhecida a lista.

Venham conhecê-la.

O mês do Natal está a chegar e para quem tenha uma subscrição válida do serviço Xbox Live Gold, (ou do Xbox Game Pass Ultimate) já pode começar a pensar numa prenda para a sua consola, pois já foram divulgados os nomes dos jogos que podem fazer download e jogar sem encargos acrescidos.

Encabeçada por jogos como Orcs Must Die ou Tropico 5 – Penultimate Edition eis os jogos de dezembro para o Xbox Live Gold.

The Escapists 2 (disponível de 1 a 31 de dezembro)

O derradeiro jogo prisional de mundo aberto! Neste jogo podemos juntar três amigos, e formarmos a derradeira equipa e fugir das prisões mais perigosas do mundo. Tereos de cumprir as regras prisionais: ir para a prisão, trabalhar e seguir rotinas estritas, tudo isto enquanto orquestramos um plano secreto de fuga!

Tropico 5 – Penultimate Edition (disponível de 16 de dezembro a 15 de janeiro)

Expandir o nossa dinastia em Tropico, desde o período colonial até ao século XXI, com a Penúltima edição de Tropico 5, incluindo os add-ons "The Big Cheese" and "Hostile Takeover". Podemos construir as infraestruturas da nossa cidade, planear as nossas rotas comerciais e utilizar novas tecnologias, na quinta edição deste fantástico city builder da Kalypso Media.

Orcs Must Die! (disponível de 1 a 15 de dezembro)

Como poderosos magos de guerra, vamos defender vinte e quatro fortalezas de uma multidão de inimigos, usando todo o tipo de armas e armadilhas à nossa disposição. Não importa como o fazemos, desde que o consigamos e pelo caminho será divertido, enquanto destruímos os monstros deste jogo cheio de fantasia, estratégia e ação.

Insanely Twisted Shadow Planet (disponível de 16 a 31 de dezembro)

Em Insanely Twisted, um jogo de ação e aventura 2D, o jogador irá explorar ambientes deslumbrantes e enfrentar criaturas estranhas, enquanto viaja para o centro do misterioso Planeta das Sombras. Resolver puzzles complexos e atualizar a nossa nave com tecnologia alienígena, permite-te lutar mais um dia para salvar o nosso planeta.