Cyber Monday: Ainda vai a tempo de aproveitar algumas promoções

Depois da sexta-feira negra, chega a Cyber Monday, mais um dia dedicado a grandes descontos, mas dirigidos às compras online. Para quem não conseguiu aproveitar os descontos anteriores, hoje trazemos mais algumas sugestões de produtos para aproveitar por estes dias.

Se está à procura de uns earbuds, uma coluna Bluetooth, uma trotinete elétrica ou até de um aspirador, venha conhecer estas opções.

Earbuds Tronsmart Apollo Air

Os Tronsmart Apollo Air vêm equipados com cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas. Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena.

Trazem integrado o chip Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa. Integram Bluetooth 5.2 e também têm certificação IP45.

A Tronsmart garante uma autonomia de até 5 horas com uma única carga, mais 20 horas proporcionadas pela caixa de carregamento.

Os earbuds Tronsmart Apollo Air com cancelamento ativo de ruído estão disponíveis por apenas 26,61€, utilizando o código de desconto NNNES11BFPT31. O envio deste e de todos os produtos aqui sugeridos é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Tronsmart Apollo Air

Coluna Bluetooth Tronsmart Force 2

A Tronsmart oferece algumas das mais populares colunas Bluetooth do mercado e a Force 2 é uma opção compacta dadas as suas dimensões de apenas 163 x 72 x 64 mm, com 627 g. Oferece ainda certificado IPX7, de resistência a água.

Tem um processador Qualcomm QCC3021 e dois altifalantes de 30W no seu interior para uma reprodução de som mais evolvente. Além disso, a qualidade de reprodução é garantida pela tecnologia SoundPulse.

A bateria proporciona uma autonomia de até 15 horas, sendo o carregamento feito via USB Tipo-C. Além disso, inclui uma porta auxiliar de 3,5mm e outra para cartão microSD. O Bluetooth é 5.0.

A coluna bluetooth Tronsmart Force 2 está disponível por apenas 26,61€, com o código de desconto NNNBFTSF2.

Tronsmart Force 2

Passadeira de caminhada ACGAM B1-402

Hoje em dia já não é necessário ter uma grande passadeira a ocupar espaço na casa. Existem passadeiras de caminhada que se podem arrumar debaixo da cama ou do sofá e que são relativamente acessíveis.

Esta passadeira ACGAM B1-402 atinge uma velocidade máxima de 6 km/h e suporta até 100kg. Em casa vai ocupar uma área de 133,5 x 60,2 cm. Inclui um pequeno painel que lhe indica ainda a distância já percorrida, numa barra de segurança e ainda pode ser controlada através de um controlo remoto.

A passadeira de caminhada compacta ACGAM B1-402 está disponível pelo melhor preço de sempre, de apenas 159,69€. Para obter esse preço, deve utilizar o código de desconto GKBFRB1

ACGAM B1-402

Trotinete NAVEE N65 (by Xiaomiyoupin)

A Trotinete NAVEE N65 é um produto Xiaomiyoupin bastante robusta e dobrável. Tem rodas de 10", pesa 23,5 kg e mede 119 x 51 x 122 cm. Pode suportar ainda um peso máximo de 120 kg e tem certificado IPX4, o que significa que resiste a alguns pingos de chuva.

Tem 4 velocidades, sendo que na primeira atinge os 6 km e na quarta pode ir até aos 25 km/h, sendo capaz de subir inclinações até 25km/h. A autonomia pode ir até aos 65 km e a bateria demora 7 horas a carregar.

A trotinete NAVEE N65 com roda de 10” está disponível por 603,29€ (código GKBNAVEE, numa promoção limitada a 30 unidades).

NAVEE N65

Robô aspirador VIOMI V3

O VIOMI V3 é um robô aspirador cujo controlo pode ser feito via app móvel, com mapeamento da casa disponível. Através da aplicação poderá, por exemplo, agendar aspirações ou iniciá-las remotamente. Poderá selecionar a potência de sucção, escolher se quer apenas aspirar ou limpar o chão também com água, enviar o aspirador apenas para uma divisão, criar paredes virtuais ou selecionar uma área restrita de limpeza.

Com o sistema de mapeamento 2.0-plus, permite guardar simultanemanete até 5 mapas.

O Viomi V3 tem um poder de sucção de 2600 Pa e uma bateria de 4900mAh que, segundo a marca, garantem assim uma autonomia de 200 minutos, o que se traduz numa área de cerca de 280 metros quadrados.

A utilização da mopa pode ser feita em simultâneo com a aspiração e dispõe de três níveis para dispensar água. Uma das particularidades é que faz um percurso em Y, garantido uma limpeza mais eficaz. Outra indicação da marca vai para um sistema integrado anti-tóxico e anti-bacteriano. Inclui, além disso, filtro HEPA. O depósito de lixo tem uma dimensão de 300 ml e o de água 200 ml.

O robô aspirador VIOMI V3 pode ser adquirido por 257,28€, utilizando o código de desconto NNNBFV3 nesta Cyber Monday.

VIOMI V3

Robô aspirador Roborock S7

O Roborock S7 tem uma mopa vibratória, com 3000 oscilações por minuto, conseguindo com isso fazer o efeito de esfregar o chão, sob uma pressão de 600 g.

Tem um depósito para lixo de 470 ml e um depósito de água 300 ml, suficiente para limpar 200 metros quadrados com a mopa.

Tem naturalmente radar LIDAR para mapeamento do espaço circundante e gestão inteligente da limpeza. Tem um sensor ultrassónico para deteção de carpetes ou tapetes e, quando tal acontece, a mopa sobe 5 mm para que a todo o espaço seja limpo de uma só vez. Suporta múltiplos pisos.

O aspirador inteligente Roborock S7 está diposnível nesta Cyber Monday por apenas 434,13€, com o código de desconto GKB21FRS7, numa oferta a terminar hoje.

Roborock S7