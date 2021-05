Tal como tem vindo a ser seu apanágio ao longo dos anos, a Nintendo continua a querer deixar uma marca incisiva no mundo dos videojogos e isso de formas cada vez mais criativas e imaginativas.

Recentemente foi revelado Game Builder Garage, um jogo que permite…criar jogos. Venham conhecer melhor.

Praticamente todos nós, em alguma altura da nossa vida como jogadores (seja em PC, consolas, telemóveis, tabuleiros, …) já pensámos em criar um novo jogo (ou mesmo melhorar alguns já existentes).

Cada pessoa tem o seu próprio padrão de entretenimento e as suas próprias fasquias de qualidade e diversão pelo que, é perfeitamente compreensível que a maior parte dos jogos não nos “encham” completamente.

Ao longo dos anos, a Nintendo tem-se mantido fiel a um dos seus princípios centrais: a criação de experiências únicas e mais criativas, no mundo dos videojogos.

Nesse sentido, recentemente a marca nipónica revelou Game Builder Garage, o jogo que permite criar jogos.

Game Builder Garage

Com este novo software, disponível na Nintendo eShop na Europa, os jogadores poderão criar e partilhar os seus próprios jogos.

Ligando criaturas coloridas chamadas Nodon, todos podem aprender a criar os seus próprios jogos através de aulas guiadas que abrangem as noções básicas de programação. O melhor de tudo é que não requer nenhuma experiência prévia!

Podem ver de seguida o trailer “Apresentamos Game Builder Garage para a Nintendo Switch” para conhecerem um pouco dos Nodon e como funcionam.

Game Builder Garage contém dezenas de Nodon, cada um com uma função específica, o que faz com que as suas ligações, possam ser feitas de diferentes formas e com diferentes objetivos. Por exemplo, pode-se criar e mover uma personagem semelhante a um humano com um manípulo analógico simplesmente ligando um Nodon Stick a um Nodon Person! Isto permitirá a criação de uma enorme variedade de tipos de jogos, desde plataformas de deslocação lateral a corridas de carros.

Para todos os que se inciarem nestas andanças de criação de jogos para Nintendo Switch, o modo mais importante será o Modo Lesson. Trata-se do tutorial de iniciação onde são dadas a conhecer várias personagens Nodon, as criaturas que utilizará para aprender os conceitos básicos de programação visual passo a passo com aulas interativas que pode seguir ao seu próprio ritmo.

Estas aulas foram concebidas para serem divertidas, cativantes e ideais para pessoas com todo o tipo de experiência. Pelo caminho existem até “pontos de controlo” nos quais os jogadores terão a oportunidade de testar os seus conhecimentos resolvendo quebra-cabeças ou levando a cabo determinadas tarefas.

No modo Free Programming poderemos dar vida às nossas ideias colocando à prova as habilidades adquiridas nas aulas. Com o simples premir de um botão poderá alternar entre a programação e o ecrã do jogo para experimentar rapidamente a sua criação e vê-la em ação!

Será possível ainda a troca e partilha de jogos com amigos e familiares através da Internet ou de uma ligação sem fios (local). Poderá ser possível ainda, aceder ao modo Free Programming e descobrir a programação de outros jogos para analisá-los e aprender alguns truques!

Game Builder Garage chega à Nintendo eShop exclusivamente na Europa a 11 de junho e custará €29,99.