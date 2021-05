Nothing Ear 1: Empresa de Carl Pei confirma lançamento de earbuds já em junho

Carl Pei deixou a OnePlus para se dedicar a uma nova empresa, agora britânica. Além do cofundador de uma das empresas que mais cresceu no mundo dos smartphones, a Nothing tem associados grandes investidores como o youtuber Casey Neistat, Paddy Cosgrave do Web Summit ou Steve Huffman do Reddit. Assim, temos mais garantias de que estaremos perante mais um caso de sucesso no mundo da tecnologia móvel.

Sem se saber bem ao certo o que terá a empresa no seu portfólio, é garantido que quer criar produtos que se liguem entre si e que funcionem num ecossistema próprio. Para primeiro gadget acabaram de ser anunciados os earbuds Nothing Ear 1.

Foi no arrancar de 2021 que Carl Pei anunciou o seu novo projeto no mundo da tecnologia. A Nothing assumiu-se desde logo como uma nova empresa do mundo da tecnologia criada com a missão de “remover as barreiras entre as pessoas e a tecnologia para criar um futuro digital perfeito”. Assim, terá, no futuro, dispositivos inteligentes num ecossistema próprio.

O inventor do iPod, Tony Fadell, o cofundador da Twitch, Kevin Lin, o CEO do Reddit, Steve Huffman, Paddy Cosgrave do Web Summit e ainda o youtuber Casey Neistat são alguns dos investidores iniciais deste projeto, que irá começar, tal como prometido, a apresentar os primeiros produtos na segunda metade do ano.

Nothing anuncia os Ear 1 que chegam em junho

Depois de um primeiro conceito de produto, inspirado num cachimbo, eis que a empresa revela, através do seu blog, os Ear 1, uns earbuds que serão apresentados já em junho.

É estranho quando recuamos [ao momento em que a empresa foi fundada] e vemos que os Ear 1 são apenas o começo, o primeiro passo para uma longa e emocionante jornada no futuro

Neste anúncio, além de divulgar a chegada do “Ear 1” em junho, a empresa volta a referir a sua missão e é percetível a forma como querem tornar a tecnologia ainda mais banal na nossa vida, de forma a que pareça e se sinta como “nada” (nothing).

Na imagem divulgada, volta-se a perceber, uma vez mais, que estamos perante uns earbuds, mas desta vez o conceito parece distinto daquele apresentado há um mês.

Na verdade, a empresa parece querer manter confidencial o design encontrado para este produto, ainda que volte a fazer referência a uma “forma icónica”, “notas de transparência” e “funcionalidade refinada”. Além disso, temos a certeza de que este é apenas o ponto de partida para uma linha completa de produtos que, como já se percebeu, não tem pressa de chegar ao mercado.