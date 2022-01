Farming Simulator 2022 atinge 3 milhões de unidades vendidas

Para quem gosta de jogos de simulação, o mercado está recheado de boas opções nesta categoria. Farming Simulator é um dos mais populares títulos e em novembro de 2021 foi lançada a nova versão Faming Simulator 22.

E segundo as mais recentes informações, o novo jogo da GIANTS Software está a ser um verdadeiro sucesso pois as vendas já atingiram 3 milhões de unidades.

Farming Simulator 22 consegue vender 3 milhões de unidades

Farming Simulator é um popular jogo que oferece aos jogadores a oportunidade de se tornarem em verdadeiros agricultores em grande escala, contando para isso com diversas práticas características da atividade. Assim, sem sair do computador ou da consola, o utilizador tem ao dispor uma enorme variedade de máquinas, terrenos e funções para conseguir realizar as inúmeras missões que o fazem evoluir e conquistar mais equipamentos.

A criadora GIANTS Software lançou em novembro a nova versão Farming Simulator 22. E, quando foi lançado, o jogo chegou mesmo a alcançar a primeira posição dos títulos mais vendidos na plataforma Steam, conseguindo ultrapassar outros jogos populares como o Battlefield 2042.

Mas se isto não basta para comprovar o sucesso do jogo, agora a criadora anunciou que este jogo de estratégia conseguiu vender 3 milhões de unidades para todas as plataformas onde está disponível. E este valor foi alcançado ao longo de 9 semanas.

Como este marco merece ser celebrado, o jogo partilhou uma publicação na sua conta oficial da rede social Twitter a agradecer a todos.

Além disso, Christian Ammann, CEO da GIANTS Software também agradecer a toda a comunidade do jogo:

Gostaria de agradecer à nossa comunidade. Aos nossos modders, influenciadores, jogadores e parceiros. Todos aqueles que desempenham um papel na sustentação do nosso crescente ecossistema. Estamos empolgados em abraçar novas oportunidades e projetos em 2022 – com novos conteúdos para estender a experiência da agricultura simulada e de Farming Simulator 22.

Para além das vendas, Farming Simulator 22 conta também com várias críticas positivas. De acordo com a Steam, o jogo tem já quase 16.000 avaliações, com a maioria a ser 'muito positiva'.

O jogo já disponibilizou a primeira atualização onde estão incluídas 3 novas marcas e 16 máquinas exclusivas. Farming Simulator 22 está disponível nas para a PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Stadia.