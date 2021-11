Farming Simulator 22 com lançamento à vista

Dado o seu vasto historial, Farming Simulator já se pode considerar uma série icónica no mundo dos videojogos e um marco na simulação da gestão de uma exploração agrícola.

Este ano, a GIANTS Software traz Farming Simulator 22 e com algumas novidades.

Farming Simulator é uma série de videojogos que conta com mais de 10 anos de existência. Trata-se de um jogo de nicho e que tenta simular o quotidiano de uma exploração agrícola.

Com um nível crescente de realismo, diversidade e complexidade, as várias versões lançadas ano após ano, trazem novos desafios a jogo, sempre com o objetivo de tornar as nossas explorações bem sucedidas e rentáveis.

Farming Simulator 22 está prestes a chegar e é já no próximo dia 22 de novembro que o jogo chega aos PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia.

Bienvenue à Haut-Beyleron

Uma das novidades que Farming Simulator 22 vai trazer quando for lançado em 22 de novembro deste ano, é a introdução de um mapa baseado no interior rural francês, Haut-Beyleron.

Tal como se pode ver no trailer revelado para este novo cenário, esta bela paisagem, apresenta vários pontos de interesse como lagos, montes, zonas arborizadas... sendo que será aqui que os jogadores irão tentar gerir a sua exploração agrícola e fazê-la crescer.

É uma zona no Sul de França e que, segundo o que se pode ver nas imagens, apresenta condições propicias para explorações agrícolas muito particulares, como, por exemplo, Vinhas ou Olivais.

As paisagens norte-americanas de Elmcreek

É claro que o vasto território norte-americano também vai estar presente em Farming Simulator 2 e nesse sentido, podemos ver Elmcreek.

Trata-se de uma região inspirada nas vastas planícies americanas do Midwest.

Equipamentos e Maquinaria

Ao nível das máquinas e equipamentos disponíveis, Farming Simulator 22 irá apresentar um grande rigor e fidelidade com a realidade.

Tal como tem acontecido com os jogos anteriores, as principais marcas de equipamentos estão presentes no jogo e com um graú de simulação extremamente apurado.

Os animais de Farming Simulator 22

Nos tempos que correm, uma exploração agrícola não se limita apenas ao cultivo e colheita de vegetais. Num mundo cada vez mais exigente, torna-se necessário, expandir a oferta e como tal, a nossa exploração também poderá proporcionar a criação de gado e outros animais.

Porcos, Vacas, galinhas... tudo o que poderemos esperar encontrar numa quinta, vamos poder criar em Farming Simulator 22.

As culturas

Tal como nos jogos anteriores, Farming Simulator 22 apresenta alguns novos tipos de colheitas a serem plantadas (e colhidas).

Talvez inspirados na paisagem francesa de Haut-Beyleron (ou ao contrário), vamos ter em Farming Simulator 22, duas novas colheitas tão conhecidas dos portugueses também: uvas e azeitonas.

Há muito mais sobre Farming Simulator 22 para descobrir em 22 de novembro quando o jogo for lançado para PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia.