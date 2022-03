F1 Manager 2022 confirmado pela Frontier Developments

Para todos os fãs de Fórmula 1 e que sejam apaixonados por jogos de estratégia, esta deverá ser uma ótima noticia: F1 Manager 2022 foi oficialmente confirmado.

Um jogo de estratégia e gestão que que permite gerir uma Scuderia de Fórmula 1, rumo ao titulo do Campeonato de Construtores e de Pilotos.

A Frontier Developments (equipa responsável por Jurassic World Evolution 1 e 2), revelou recentemente que se encontra a trabalhar em F1 Manager 2022, aquele que será o seu primeiro jogo de gestão e estratégia na Fórmula 1, e que, segundo a companhia, se encontrará totalmente licenciado.

F1 Manager 2022 é fruto de uma parceria de estabelecida entre a Frontier com a F1 para jogos de estratégia deste desporto motorizado, pelo que será o nascimento de uma série que se espera, duradoura e de bastante sucesso.

Tal como em jogos de estratégia desportiva como Football Manager, Pro Basketball Manager 2021 entre outros, F1 Manager 2022 convida os jogadores a fazerem a gestão completa duma equipa de Fórmula 1.

Com o Modo Carreira como prato forte, F1 Manager 2022 convida os jogadores a escolher uma equipa de Fórmula 1 e guiá-la à glória. Mas para chegar lá, existem muitos desafios e obstáculos pelo caminho. O jogador terá todas as responsabilidades de um manager de uma equipa, sendo responsável pela gestão da equipa, gestão das infraestruturas, pela configuração dos carros entre muito mais.

Se os seus carros estiverem a obter resultados fracos em pista, então poderá ser necessário investir um pouco mais na fábrica e desenvolvimento, adotando novos designs de carros ou instalando novas peças para os tornar mais competitivos.

Em pista, o jogador será o estratega da equipa nas boxes, criando as dinâmicas e estratégias necessárias para levar os seus carros aos resultados pretendidos, em cada corrida. A gestão das paragens, da quantidade de combustível, dos pneus usados... tudo isso será da responsabilidade do jogador e tudo isso será importante para se conseguirem atingir os objetivos de conquista o podium no Campeonato de Construtores e Pilotos de Fórmula 1.

Segundo a Frontier, F1 Manager 2022 corresponderá a uma simulação hiper-realista de uma corrida oficial de Fórmula 1 apresentada uma qualidade de transmissão extremamente realista, onde não faltarão pormenores como as mudanças de condições atmosféricas e outros efeitos inesperados que acontecem no decorrer dum Grande Prémio.

Tudo isto, sob um apertado orçamento financeiro que o jogador terá de saber gerir.

F1 Manager 2022, que a Frontier confirma estar totalmente licenciado, vai ser lançado este verão para a Playstation 5, Xbox Seriex X, Playstation 4, Xbox One e PC.