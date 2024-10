Está quase a chegar LEGO Horizon Adventures

O próximo jogo com o selo de qualidade e divertimento da LEGO, encontra-se prestes a ser lançado: LEGO Horizon Adventures. Entretanto foi indicado que o jogo já pode ser reservado...

Já falta pouco tempo para o lançamento de LEGO Horizon Adventures, o próximo jogo que une o espirito divertido e irreverente da LEGO com (neste caso) o universo da fantástica saga Horizon.

É mais um exemplo da forma flexível e maleável que se reveste o universo LEGO, dando-lhe a oportunidade de se aliar a qualquer jogo e de criar uma experiência que tanto terá de divertida, como de empolgante e desafiante.

Em desenvolvimento pela Guerrilla Games e pelo Studio Gobo, LEGO Horizon Adventures conta a história de uma Terra futura feita de blocos LEGO e habitada por máquinas incríveis que se assemelham a dinossauros. Aloy, a protagonista, terá de enfrentar Helis, o líder de uma seita que obedece a um mal misterioso, levando-a a viver aventuras inesquecíveis por um mundo extraordinário recriado com elementos LEGO.

Os jogadores poderão personalizar a sua própria casa e personagens dentro do jogo, desfrutando de uma emocionante combinação de ação e exploração, com o humor característico da LEGO. O jogo foi ainda concebido para permitir que dois jogadores joguem em simultâneo, sem recorrer à divisão do écran, aproveitando a cooperação para reforçar laços com família e amigos.

Entretanto, a Sony anunciou recentemente que já estão abertas as reservas do LEGO Horizon Adventures, podendo ser reservado tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store, com um PVP recomendado de 69,99 €.

Com a reserva da edição física nos pontos de venda habituais ou da edição digital em qualquer plataforma, os jogadores receberão uma versão LEGO da icónica roupa de Complemento de Escudo para usar no jogo.

A edição Digital Deluxe, disponível por um PVP recomendado de 79,99 €, incluirá:

Personalização de montanha-russa | O jogador não terá de escolher entre uma casa ou uma montanha-russa; poderá ter ambos e levar a diversão dos parques temáticos até ao Coração de Mãe.

Três roupas icónicas de Horizon | Os fãs poderão homenagear as aventuras de Aloy nas terras gélidas com a roupa Armadura Banuk, canalizar o seu Eclipse interior com a roupa Resistência das Sombras ou lutar contra o metal com ainda mais metal, vestindo a roupa Aloy de Aço.

Roupa de Ratchet e Rivet | Os jogadores poderão embarcar numa aventura emocionante com o supermecânico intergaláctico Ratchet ou a guerreira da resistência transdimensional Rivet.

Roupa de Sackboy | O icónico personagem Sackboy, de LittleBigPlanet, também estará disponível.

LEGO Horizon Adventures, que está a ser desenvolvido pela Guerrilla Games e pelo Studio Gobo, chegará à PlayStation 5, PC e Nintendo Switch a 14 de novembro de 2024.