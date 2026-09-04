Until Dawn 2 promete elevar o terror interativo a um novo nível

Os fãs de terror narrativo já podem marcar uma nova data no calendário. A Sony Interactive Entertainment e a Firesprite Games anunciaram a data de lançamento oficial de Until Dawn 2.

Until Dawn 2 exclusivo na PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment e a Firesprite Games anunciaram finalmente a data em que Until Dawn 2 chegará em exclusivo à PlayStation 5. Marquem nos vossos calendários o próximo dia 28 de janeiro de 2027. E atenção que as reservas arrancam já a 10 de setembro.

Este aguardado regresso da série traz uma nova história, novas personagens e um mistério sobrenatural que promete colocar os jogadores perante decisões difíceis, capazes de determinar quem vive e quem morre.

Uma nova história, longe de Blackwood

Ao contrário do jogo original, Until Dawn 2 apresenta um elenco totalmente novo e uma aventura independente. Desta vez, os protagonistas fazem parte do "Dead True", um popular canal de YouTube dedicado a investigações paranormais.

Conhecidos por encenarem grande parte dos seus conteúdos, os membros da equipa acabam por se deparar com horrores bem reais quando embarcam numa missão para investigar acontecimentos misteriosos.

A narrativa começa com uma visita ao manicómio de Blackwood, palco de eventos trágicos ocorridos há 12 anos. Mais tarde, a equipa cruza-se com Yoona, uma sobrevivente de um ataque sobrenatural, cuja revelação os conduz até Akishima, uma ilha remota do Pacífico Sul abandonada desde os anos 70 após o encerramento de um luxuoso resort.

Sob a beleza tropical esconde-se um passado sombrio e uma ameaça ancestral sedenta de vingança.

Escolhas continuam a ser o coração da experiência

Tal como no primeiro jogo, cada decisão terá consequências. A Firesprite promete uma narrativa repleta de ramificações, relações complexas entre personagens e o regresso do famoso sistema "Butterfly Effect", onde até as escolhas aparentemente insignificantes podem alterar drasticamente o rumo da história.

Os jogadores terão nas suas mãos o destino dos oito membros principais do grupo Dead True: Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie e Cameron. Dependendo das decisões tomadas, qualquer personagem poderá sobreviver ou encontrar um final trágico.

Dr. Hill está de regresso

Uma das figuras mais icónicas do primeiro Until Dawn também regressa. Dr. Hill, novamente interpretado por Peter Stormare, fará parte desta sequela e será ainda o destaque dos bónus de reserva.

Quem adquirir antecipadamente a edição Standard ou a Digital Deluxe terá acesso a vestuário clássico inspirado no jogo original, roupa temática de Akishima e figuras colecionáveis do misterioso psiquiatra espalhadas pelo jogo.

Já a Edição Digital Deluxe incluirá conteúdos adicionais, entre os quais visuais inspirados nos anos 2000 para todas as personagens e o modo "Diorama Mortal", uma galeria interativa que permite revisitar e analisar em detalhe cada uma das mortes desbloqueadas durante a aventura.

Um início de 2027 assustador para a PlayStation 5

Descrito pela PlayStation como uma experiência de terror interativo onde "as vidas das personagens estão nas mãos do jogador", Until Dawn 2 parece manter tudo aquilo que tornou o original num clássico moderno, mas transportando a fórmula para um cenário exótico e repleto de mistérios sobrenaturais.

Com uma narrativa desenvolvida em colaboração com o AdHoc Studio, responsável pelo aclamado Dispatch, as expectativas são elevadas para aquele que poderá ser um dos grandes lançamentos da PlayStation 5 no início de 2027.