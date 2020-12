Escolhido o Solid Snake do cinema: Oscar Isaac

Metal Gear Solid encontra-se a caminho da 7ª Arte, o que é o mesmo que dizer que Metal Gear Solid está no bom caminho para se transformar em filme.

Venham ver quem é Oscar Isaac…

A ideia de Metal Gear Solid no grande ecrã não é de agora, e já correram noticias sobre este tema, há bastante tempo. Parece, no entanto, que finalmente estão reunidas as condições para o jogo migrar para o cinema.

E não é um jogo qualquer, convém relembrar. Trata-se de um dos jogos que mais sucesso teve nas consolas Sony Playstation: Metal Gear Solid, criado por Hideo Kojima. Um jogo que marcou uma época e que cimentou as bases para muitos jogos futuros.

Recentemente foi revelado o nome do ator que dá corpo e voz a Solid Snake nos grandes ecrãs: Oscar Isaac.

Oscar Isaac é um ator que nos últimos tempos se tem evidenciado, com a sua carreira a sofrer um impulso importante após a sua prestação em Star Wars (tanto nos filmes como na série). Isaac encontra-se ainda a trabalhar no próximo filme, Dune.

De relembrar que em Star Wars, Isaac veste a pele de Poe Dameron, um piloto rebelde durante a última trilogia.

O filme Metal Gear Solid encontra-se a ser produzido pela Sony Pictures e tem como Diretor, Jordan Vogt-Roberts. Convém referir que Jordan apresenta no seu currículo filmes como Kong: Skull Island ou Kings of Summer.

Adicionalmente, a produção do filme vai contar ainda com o apoio na criação do enredo, de Derek Connolly (Safety Not Guaranteed, Jurassic World, Pokemon Detective Pikachu, Star Wars: Episode IX).

Criado por Hideo Kojima, Metal Gear Solid foi lançado na década de 80 do século passado e, foi um dos percursores dos jogos atuais de espionagem. Na altura, o jogo teve sucesso imediato, em parte pelo facto de assentar a sua jogabilidade em manobras furtivas que em ação direta e confrontos imediatos.

Aliás, esse tipo de jogabilidade inovador na altura, foi o pilar para muitos outros jogos, como, por exemplo, Splinter Cell que assentariam a sua manobra principal na furtividade e estratégia.

Ainda não se sabem mais detalhes sobre o filme ou sobre a data de lançamento pelo que nos próximos tempos deverão ser reveladas mais novidades.