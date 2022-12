Elden Ring foi o lançamento mais visto da Twitch em 2022

No que respeita aos videojogos, existem alguns títulos que se destacam mais do que outros. E Elden Ring tem sido, sem dúvida, o nome que mais tem sobressaído no mundo gaming ao longo deste ano.

E de acordo com as mais recentes informações, o jogo da criadora FromSoftware foi o lançamento mais visto na plataforma Twitch em 2022.

Elden Ring: o lançamento mais visto na Twitch em 2022

Segundo os dados recentes, o jogo Elden Ring foi o lançamento mais visto na Twitch no ano de 2022. Os detalhes revelados pela Stream Charts na semana passada mostram que o popular título foi o preferido na plataforma de streaming de entre todos os que foram lançados este ano.

Elden Ring foi chegou oficialmente há 10 meses, no dia 25 de fevereiro, e pertence à criadora de jogos FromSoftware. De acordo com os dados concretos, o jogo acumulou 172,4 milhões de horas assistidas na Twitch. E esta quantidade foi significativamente superior à conseguida pelo jogo Overwatch 2, que ocupa o segundo lugar tendo sido visto 142,9 milhões de horas na plataforma. No entanto, este título da Blizzard Entertainment também só chegou no mês de outubro.

Veja a lista completa dos jogos mais vistos na Twitch:

Elden Ring - 172 milhões de horas assistidas

- 172 milhões de horas assistidas Overwatch 2 - 142,9 milhões de horas assistidas

- 142,9 milhões de horas assistidas Lost Ark - 125,7 milhões de horas assistidas

- 125,7 milhões de horas assistidas FIFA 23 - 75,6 milhões de horas assistidas

- 75,6 milhões de horas assistidas Call of Duty: Modern Warfare 2 - 59,9 milhões de horas assistidas

- 59,9 milhões de horas assistidas Pokémon Scarlet & Violet - 46,6 milhões de horas assistidas

- 46,6 milhões de horas assistidas God of War: Ragnarok - 38,1 milhões de horas assistidas

- 38,1 milhões de horas assistidas MultiVersus - 21,9 milhões de horas assistidas

- 21,9 milhões de horas assistidas Dying Light 2: Stay Human - 20,9 milhões de horas assistidas

- 20,9 milhões de horas assistidas The Quarry - 19,2 milhões de horas assistidas

No que respeita aos dispositivos conectados, Elden Ring envolveu 909 mil equipamentos. Mas este número ficou abaixo do 1,02 milhões alcançados pelo jogo Lost Ark, tendo este sido o único título a ultrapassar 1 milhão de dispositvos. Já Overwatch 2 ficou em terceiro lugar com 634 dispositivos ligados.

Já jogou Elden Ring?