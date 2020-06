El Hijo – A Wild West Tale, um jogo de um pequeno Cowboy

Apresentado na edição de 2019 da Gamescom, El Hijo – A Wild West Tale é um jogo dos estúdios independentes alemães, Honig Studios.

Este “Spaghetti-Western Stealth Game” como é intitulado pelos seus responsáveis, leva-nos numa aventura pelo Oeste Americano, mas sob a perspetiva de um pequeno rapaz em procura da sua mãe.

Em desenvolvimento pelos estúdios indie, Honig Studios, El Hijo – A Wild West Tale conta-nos a história de um pequeno rapaz na procura pela sua mãe, nos tempos dos Cowboys.

A história começa quando um fazendeiro e o seu filho são atacados por um grupo de bandidos que destrói o seu rancho. A mãe do pequeno rapaz decide então deixar o seu filho num Mosteiro próximo, com o objetivo de o proteger. No entanto, o pequenito cowboy decide partir à procura da sua mãe.

El Hijo é um jogo que diz Não à violência

Uma das preocupações dos Honig Studios é o de criar um jogo não violento, no qual a exploração seja o principal mote da aventura. No entanto, e de forma a evitar confrontos, existirão inúmeras secções onde o jogador terá de adotar uma movimentação mais stealth e estratégica.

A violência é trocada em El Hijo pelas travessuras e diabruras típicas de uma criança de 6 anos.

Pelo caminho, o nosso herói vai ter de atravessar desertos, passar por mosteiros e entrar em cidades de cowboys, onde irá encontrar muitas personagens que se espera encontrar num ambiente do género (bandidos, cowboys, monges,…).

À medida que vai ultrapassando os diversos obstáculos que lhe são colocados, o pequeno rapaz vai também adquirindo uma maior experiência e maior astúcia. Será que podemos esperar uma espécie de skill tree?

Sempre tendo o objetivo de ser um jogo para fugir à violência, El Hijo terá um vasto manancial de opções para evitar ser apanhado. Por exemplo, terá bonecos com os quais poderá distrair bandidos, ou usar o próprio meio ambiente para passar despercebido (uso das sombras, por exemplo).

El Hijo – A Wild West Tale conta, atualmente, com 30 níveis únicos e será lançado para PC e Mac.