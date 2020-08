Este ano Pro Evolution Soccer vai chegar de uma forma diferente ao mercado. Com efeito, eFootball PES 2021 vai surgir sob a forma de um Season Update.

E acontece que eFootball PES 2021 Season Update já tem capa, reunindo alguns dos mais importantes jogadores da atualidade… incluindo o “nosso” Cristiano Ronaldo.

A Konami revelou recentemente a capa para a edição Standard de eFootball PES 2021 Season Update.

Este ano, tal como revelámos aqui, a Konami está a concentrar os seus esforços para lançar o lançamento (em 2021) de Pro Evolution Soccer para as novas plataformas (PlayStation e Xbox Series X), pelo que este ano decidiu-se ficar por um Season Update, que será pago, mas mais barato que um jogo novo.

“Tomámos a decisão de lançar o PES deste ano como uma oferta simplificada, sob a forma ‘Season Update’. Dito isto, continuamos extremamente confiantes de que o jogo deste ano proporcionará emoções suficientes para se entreterem até ao lançamento do nosso jogo de próxima geração.“

Konami demonstra forte compromisso com Barcelona, Juventus, Manchester United e Bayern de Munique

A capa do Season Update que agora foi revelada, apresenta alguns dos jogadores top da atualidade, encabeçados pelo nosso compatriota, Cristiano Ronaldo.

No entanto, se tivermos em conta com a capa do ano passado, podemos ver também que a Konami continua com uma parceria forte com as equipas do Barcelona, Juventus, Manchester United e Bayern de Munique.

Isto, pois, os 4 jogadores das capas do Season Update são novamente (até à data), jogadores dos planteis desses 4 colossos do futebol mundial. Estou a falar, além de Ronaldo, de Lionel Messi do FC Barcelona, de Marcus Rashford do Manchester United e Alphonso Davies do Bayern de Munique.

A edição Standard terá um preço aproximado de 30€ e as Club Editions (de cada clube acima mencionados) de eFootball PES 2021 Season Update estarão disponíveis a um preço recomendado de 34.99€. Para quem possua PES 2020 ou PES 2020 LITE, terá ainda um desconto de 20% na pré-encomenda.