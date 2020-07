Earth Defense Force 5 chega às lojas da Europa

Está confirmado que o campo de batalha de Earth Defense 5 vai-se estender às lojas europeias, mais adiante este ano. O jogo foi lançado em 2017 no Japão e já se encontrava entre nós, mas apenas digitalmente.

Agora foi revelado que vai chegar em formato físico.

Foi confirmado pela PQube, que a guerra contra os bugs (e não me refiro a problemas de programação) está a chegar fisicamente à Europa (e América do Norte). No entanto, não são apenas insectoides que irão defrontar…

Para quem desconhece, o jogo é um shooter no qual o jogador, sob a perspetiva na terceira pessoa, fará parte da EDF (Earth Defense Force) e terá de lutar contra uma invasão de ‘aliens’ que ocorre na zona de Kanto, no Japão. A ação decorre no futuro, em 2022.

Earth Defense Force 5 apresenta 101 missões

O jogo consiste numa mecânica de missões (101 para ser mais concreto) nas quais terá mais de 1000 diferentes categorias de armas à sua disposição, para eliminar a ameaça. Rockets, lasers, granadas,… tudo vale contra os invasores.

Earth Defense Force 5 apresenta 4 classes de soldado (Ranger, Wing Diver, Air Raider e Fencer). O jogador pode ir trocando de classe entre missões, e será ao completá-las que irá desbloquear acessórios e melhorias para cada uma.

Existe ainda um “Inferno Mode”, que se trata de um modo ultraexigente desbloqueado pelo jogador quando chegar ao final.

O jogo apresenta ainda suporte para multiplayer cooperativo online até 4 jogadores, ou em split-screen.

18 de setembro deste ano é quando Earth Defense Force 5 pode ser encontrado nas lojas europeias (e americanas também) para Playstation 4.

Earth Defense Force 5