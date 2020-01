Early Access anunciado para Gray Zone

Gray Zone é um RTS que se prepara para chegar ao nosso convivio e encontra-se em desenvolvimento pela EastWorks (Mafia III e MotoGP 14 entre outros).

Recentemente foi revelada a data em que entrará em Early Access.

Gray Zone é um jogo interessante que, a avaliar pela história que lhe dá cor, parece vir a tornar-se bastante interessante. Trata-se de um RTS Táctico que conta a história de Valern, um escravo das sociedades modernas que, num futuro longinquo que se revolta contra o governo opressor e se lança numa odisseia pela liberdade.

Ao longo da sua aventura, Valern irá descobrir mundos novos noutros planetas colonizados na Galáxia, repletos de vida selvagem exótica e outros personagens ricos e importantes para o decorrer da história.

O jogo apresenta ainda uma jogabilidade com influências RPG, uma vez que o principal personagem do jogo irá evoluir ao longo da aventura.

Além da componente de acção propriamente dita, os responsáveis pelo jogo já indicaram que Gray Zone irá apresentar um forte investimento na caracterização dos personagens assim como uma forte orientação para a narrativa, com diálogos interessantes, complexos e medidas dificeis de tomar e que irão afectar o desenrolar da própria acção.

Em Gray Zone o jogador tanto irá controlar Valern e os seus aliados nos diferentes cenários por onde passa, completando dessa forma variados objectivos que a Campanha impõe. Tal como seria de esperar, a campanha terá os seus próprios objectivos obrigatórios para serem completados mas, existirão também inumeros objectivos secundários que atribuirão uma maior diversidade ao jogo.

Para enfrentar cada desafio, o jogador terá um vasto leque de opções que terá de saber usar com mestria e capacidade táctica. O jogador terá de saber criar equipas de assalto, usar diferentes máquinas com fins distintos, utilizar os variados veiculos e … armas. Em cada situação o objectivo passará por saber delinear a estratégia de combate mais equilibrada que possibilite, quer minimizar perdas como também a obtenção do objectivo final.

Tal como é comum neste tipo de jogos, a Eastworks decidiu implementar um siste de “Pausa” naquilo que chamam de Tactic Mode, que permitirá uma quantidade ilimitada de tempo ao jogador para poder repensar a sua estratégia e ordens aos seus soldados e unidades.

Recentemente foi revelado que Gray Zone entra em Early Access já no próximo mês de Março mas a Eastworks também já veio a público revelar que o jogo definitivo não deverá chegar antes do final de 2020.