Dragon Ball FighterZ recebe reforço este mês

Eis uma boa notícia para todos os fãs de Dragon Ball e que tenham o jogo: Dragon Ball FighterZ.

Uma das personagens mais valiosas do jogo (e do universo Dragon Ball) vai receber uma “transformação“.

Não é necessário ser-se fã do universo Dragon Ball para se saber o que é Dragon Ball FighterZ. Trata-se de um jogo da saga Dragon Ball, desenvolvido pela Arc System Works e publicado pela Bandai Namco para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Uma das personagens mais importantes do jogo (e talvez a mais conhecida de todas) é, sem dúvida, Goku.

Recentemente a Bandai Namco revelou que Goku vai receber uma atualização em Dragon Ball FighterZ. A boa nova corresponde ao lançamento de Goku (Ultra Instinct) e é já no final do mês.

Será certamente uma aquisição bem recebida pelos jogadores de FighterZ, apesar de já existirem bastantes versões de Goku: Goku Black, Kid Goku ou SSGSS Goku. Trata-se de Goku e pelo que aparenta no trailer, parece que vai ser divertido jogar com ele. Apesar de ainda não se conhecer o set completo de ataques.

Goku Ultra Instinct surgiu com Dragon Ball Super, tendo aparecido com o cabelo prateado e com poderes renovados.

Goku Ultra Instinct vai chegar a Dragon Ball FighterZ a 20 de maio para possuidores de FighterZ Pass 3 ou então a 22 de maio para os restantes. Será lançado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Entretanto, como previsto, outros três personagens serão adicionados ao longo dos próximos tempos. Todos eles (incluindo Goku Ultra Instinct) poderão ser adquiridos individualmente também.

Dragon Ball FighterZ