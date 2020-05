Cubot P40 – Há um novo smartphone de baixo custo a chegar

O segmento de topo dos smartphones é um dos mais apetecíveis, no entanto, a pandemia veio trazer uma nova realidade ao mercado. A compra de modelos de topo caiu drasticamente, com os smartphones de entrada de gama e gama média a crescer em algumas marcas.

Respondendo a esta procura, a Cubot prepara-se para lançar um novo modelo de baixo custo, o Cubot P40.

Cubot P40 chega a 18 de maio

A Cubot acabou de anunciar que no dia 18 de maio vai lançar um novo modelo de entrada de gama. O grande foco deste modelo é o seu módulo de quatro câmaras na traseira.

Este apresenta uma câmara principal de Sony de 12 MP, assistida então por outras três câmaras. Para selfies conta com uma câmara de 20 MP Samsung S5K2T7.

O ecrã é de 6,2″ e vem com um pequeno recorte em gota que alberga então a câmara de selfies. A marca anunciou também que o smartphone vem com uma bateria de 4200 mAh. Não se sabe, no entanto, se terá carregamento rápido ou não.

Outra garantia dada pela Cubot é que o P40 virá com Android 10 e sem aplicações de terceiros inúteis pré-instaladas. Além disso, virá com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O preço descrito já em loja é de 160 €, no entanto, é esperado para o dia de lançamento uma baixa de preço significativa, que o poderá colocar na casa dos 120 €.

Para quem estiver interessado em testar este modelo de forma antecipada, a Cubot está a oferecer 10 unidades. Saiba como participar.

