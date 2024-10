Dragon Age: The Veilguard apresenta banda sonora de peso

Foi anunciada a banda sonora para Dragon Age: The Veilguard e... tem alguns nomes de peso. Vamos ver.

É um dos jogos deste ano e um dos mais esperados pela comunidade gamer. Os fãs de Dragon Age e de RPGs no geral, esperam e desesperam pela chegada de Dragon Age: The Veilguard.

E o momento está quase a chegar e, de forma a aumentar as expetativas foi revelada a banda sonora do jogo. E tem nomes de peso.

Com efeito, os nomes agora veiculados são bastante "pesados". Hans Zimmer e Lorne Balfe são os compositores oficiais da banda sonora de Dragon Age: The Veilguard.

Hans Zimmer, duas vezes vencedor de um Oscar, e Lorne Balfe, vencedor de um Grammy, compuseram em conjunto a Banda Sonora Oficial de Dragon Age: The Veilguard, a nova experiência de RPG de fantasia single-player que chegará à PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam, EA App e Epic Games Store) a 31 de outubro de 2024.

Estes fantásticos compositores colaboraram em dezenas de projetos ao longo das suas carreiras e trabalharam em estreita colaboração com a equipa de desenvolvimento da BioWare para criar uma banda sonora que celebra o mundo de Thedas e os seus heróis.

Os fãs poderão reservar o álbum da banda sonora oficial a partir de 18 de outubro no iTunes e Amazon Music, com o lançamento oficial a 1 de novembro. Além disso, para comemorar este anúncio, Dragon Age: The Veilguard Main Theme, foi lançado como o primeiro single da banda sonora oficial, e está disponível desde já nos principais serviços de música como Spotify, iTunes e Deezer.

"Um dos nossos objetivos com a música de Dragon Age: The Veilguard era fornecer uma forte ligação entre o mundo de Thedas e as diversas personagens que habitam nesse mundo", disse Cody Behiel, Diretor de Áudio de Dragon Age: The Veilguard. "Queremos garantir que ao longo da história do videojogo, seja na sua forma mais épica ou mais íntima, os jogadores podem sentir as suas ações ligadas às relações pessoais que têm vindo a desenvolver. Trabalhar com Hans e Lorne levou estas ideias para maiores alturas emocionais do que pensávamos ser possível ao princípio, e estou muito entusiasmado pelos jogadores terem a oportunidade de experimentar isto."

Hans Zimmer, duas vezes vencedor de um Oscar, é um dos compositores mais reconhecidos do mundo, ganhou inúmeros prémios e distinções pelas suas partituras em filmes como Dune, Dunkirk, Interstellar, Inception e muitos mais. Com mais de 100 bandas sonoras para filmes, Dragon Age: The Veilguardé a primeira banda sonora para um videojogo composta por Zimmer em quase 10 anos.

Ao falar sobre o seu trabalho em Dragon Age: The Veilguard, Hans Zimmer disse: "Histórias épicas prestam-se a partituras épicas, e a narrativa da BioWare produzida para The Veilguardnunca me deixou sem inspiração, seja durante os momentos de heroísmo brilhante do videojogo ou nas armadilhas emocionais mais sombrias. Estou orgulhoso de ter partilhado a jornada de criação para o cenário musical da mais recente aventura de Dragon Age com Lorne e toda a equipa de design."

Lorne Balfe, vencedor de um GRAMMY, tem mais de 170 créditos como compositor em filmes, TV e videojogos, incluindo Call of Duty: Modern Warfare 2, Assassin's Creed III, Assassin's Creed: Revelations e Beyond: Two Souls, e todos receberam nomeações para Melhor Música Original no BAFTA Games Awards.

"O mundo de Dragon Age é uma experiência imersiva sem precedentes, e mais do que nunca em Dragon Age: The Veilguard", disse Lorne Balfe. "Elaborar esta banda sonora ao lado de Hans Zimmer permitiu-nos trazer uma nova grandeza épica para o reino de Thedas, trazer essas personagens e as suas histórias para o próximo nível. Mal posso esperar para que as pessoas joguem este videojogo."

Os jogadores já podem reservar Dragon Age: The Veilguard para PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam e Epic Games Store.