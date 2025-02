Tactics Unlimited, a nova gestão de um clube de futebol

Está para breve o lançamento de Tactics Unlimited, um simulador de gestão desportiva que pretende colocar os jogadores no papel de um manager de um clube de futebol. Será que é desta que Football Manager terá um concorrente à altura?

é já neste primeiro quadrimestre de 2025 que vai ser lançado Tactics Unlimited. Trata-se de um jogo de gestão no qual os jogadores se vêm no papel de um manager de um clube de futebol.

Muitos de vocês, ao lerem estas linhas já devem estar a pensar em Football Manager, certo? Como é que um jogo novo irá conseguir ombrear com o completíssimo Football Manager que, com o passar dos anos (desde os antigos tempos de Championship Manager) cresceu e amadureceu, até se tornar no "monstro" que é nos tempos que correm.

Pois bem, essa questão e muitas outras irão ver as suas respostas mais adiante neste quadrimestre, quando os estúdios 2tainment lançarem o jogo no Steam.

Segundo os seus responsáveis, Tactics Unlimited é um jogo de simulação que combina estratégia, gestão e ação em campo tornando-o numa experiência envolvente e viciante.

O jogo conta com gráficos realistas tirando recurso das placas gráficas modernas, mostrando dessa forma, estádios extremamente realistas e conseguindo recriar em campo, modelos detalhados de jogadores e dinâmicas de jogo extremamente fluidas e credíveis.

Tal como em Football Manager, a gestão do plantel está no cerne do jogo, permitindo um controlo total, desde as formações a usar em campo, os papéis de cada jogador no decorrer dos jogos e os ajustes táticos a fazer nos 90'. As alterações em tempo real durante as partidas oferecem uma tremenda capacidade tática aos "treinadores", garantindo que cada decisão possa influenciar o resultado final.

Por seu lado, a jogabilidade tenta encontrar um equilíbrio entre acessibilidade e profundidade, com controles intuitivos que permitam passes, remates e defesas de forma transparente e fluída. O jogo recompensa um pensamento mais estratégico, dado que a combinação das habilidades individuais dos jogadores com a consciência tática permitem (ou não) a obtenção de sucesso.

O sistema de jogo é baseado por turnos, permitindo o planeamento e execução de movimentos estratégicos de uma forma mais tática, com os resultados a serem visualizados de imediato.

Por fim, convém ainda indicar que Tactics Unlimited apresenta ainda o conceito de Action Cards. São elementos acessórios que criam momentos de mudança de jogo, como por exemplo, aumentar a resistência de determinado jogador ou aumentar as jogadas críticas.

Tactics Unlimited apresenta modos single-player e multiplayer, além de ferramentas de personalização (resta saber se de tudo, incluindo jogadores, estádios,...)

Tactics Unlimited será lançado para PC, via Steam, mas ainda sem data concreta.