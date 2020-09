Dirt 5 revela primeiras imagens de alta cilindrada

Após o lançamento de WRC 9, outro jogo que está a gerar fortes expetativas para os apreciadores de jogos de Rally e afins, é Dirt 5. Para quem espera ou desespera pelo jogo, eis uma boa novidade.

A Codemasters publicou um vídeo que mostra um pouco da jogabilidade de Dirt 5, e a correr na Xbox Series S.

A coisa promete, é o que se pode dizer depois de assistir ao vídeo que a Codemasters disponibilizou recentemente e que mostra Dirt 5 a acelerar pela terra batida e lama de uma Xbox Series S.

O vídeo mostra apenas uma corrida feita num buggie (evento Path Finder em Itália), numa pista localizada numa mina de mármore (o terreno alterna entre terra batida e rocha), pelo que se pode ver, está a puxar pela nova capacidade de processamento e transmissão de dados da Xbox Series S.

Dirt 5 já tem muito bom aspeto na Xbox Series S

Não se vê um soluço ou um freeze no filme e o jogo parece correr bastante bem. A condução parece bastante fluída e ao nível do grafismo nota-se bastante qualidade, em particular no veículo mostrado.

Apesar de ainda não se poderem tirar grandes conclusões, parece que o casamento entre Dirt 5 e as consolas de Próxima Geração (neste caso, a Xbox Series S), tem tudo para dar certo.

Devo, no entanto, confessar que esperava um pouco mais de exuberância, em particular no ambiente exterior à corrida. Dadas as características da consola, esperava uma abordagem mais arrojada em relação aos efeitos de pó, de lama, arvoredo, …

DIRT 5 tem data de lançamento marcada para 6 de novembro para Xbox One, PlayStation 4 e PC. No entanto, quando a Xbox Series X/S for lançada a 10 do mesmo mês, Dirt 5 também estará já preparado. A versão PlayStation 5 chegará mais tarde seguida do Google Stadia (em meados de 2021).