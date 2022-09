A Daedalic Entertainment e os estúdios polacos Iron Wolf Studio, encontram-se prestes a lançar o seu próximo jogo, Destroyer: The U-Boat Hunter.

Trata-se de um jogo de simulação naval, no qual o jogador será o capitão de um Destroyer e terá como missão dar caça aos perigosos submarinos, no decorrer da 2ª Grande Guerra Mundial.

O cenário da 2ª Grande Guerra Mundial continua a ser uma forte e profícua fonte de inspiração para inúmeros jogos de estratégia, simuladores e muitos mais.

E é precisamente isso que os estúdios polacos Iron Wolf Studio estão a fazer, com o desenvolvimento do jogo Destroyer: The U-Boat Hunter. E que se encontra muito próximo do seu lançamento.

Durante grande parte dos primeiros anos da 2ª Grande Guerra Mundial, os submarinos alemães foram uma tremenda dor de cabeça para os navios Aliados sendo responsáveis pelo afundamento de inúmeros navios de guerra e civis durante esse período.

Eram uma ameaça silenciosa que atacava pela calada e muitas vezes sem se dar conta da sua presença por perto.

No entanto, os Aliados tiveram que colocar mãos à obra e começaram a desenvolver mais e melhores navios de caça aos submarinos e Destroyer: The U-Boat Hunter é um jogo precisamente sobre este tema.

O jogo, é um simulador naval, e como tal o jogador terá de vestir a farda de um capitão de um Destroyer (classe Fletcher). Por outras palavras, o jogador terá como tarefa e principal missão a de escoltar navios civis (e não só) e dar caça aos submarinos nazis que possam aparecer pela frente.

Tarefas desde a identificação de navios e submarinos inimigos à distância, calcular as suas trajetórias, gerir e posicionar as forças Aliadas e lançar ataques e contramedidas, são tudo tarefas que passam pelas mãos do capitão.

Segundo os Iron Wolf Studio, o navio que controlamos encontra-se totalmente equipado e com instrumentos e armamento realisticamente simulado de forma a que a simulação seja o mais próxima da realidade. A atenção redobrada e interligada entre as ferramentas de navegação do navio, com o radar, sistemas de combate trazem um outro nível de estratégia ao jogo e só o domínio de cada um destes sistemas, poderá levar a missão a bom porto.

No entanto, uma vez que controlar um navio destas dimensões não é tarefa para um homem só, a equipa dos Iron Wolf Studio decidiu implementar um sistema no jogo, que permite automatizar certas tarefas, de forma a que o jogador centre a sua atenção e esforços nos aspetos mais operacionais do combate.

Seja como for, o jogador irá assumir o controlo total do Destroyer (total ou parcial) e encetar combate da forma que considerar mais adequada para proteger o comboio Aliado que se encontra a proteger. As principais decisões cabem ao jogador para tomar.

Destroyer: The U-Boat Hunter tenta reavivar um tipo de jogo que, apesar de não ter muita oferta no mercado, acaba por ser extremamente empolgante para quem gosta do género.

Destroyer: The U-Boat Hunter estará disponível para PC, via Steam em Acesso Antecipado, a partir de dia 28 de Setembro deste ano.