A Kalypso Media anunciou recentemente que o desenvolvimento da série Tropico, vai ficar a cargo dos estúdios alemães Realmforge Studios. Que agora são parte integrante da Kalypso.

E isto inclui um novo DLC para Tropico 6, que há de chegar ainda este ano.

Tropico é uma das mais interessantes séries de jogos do género City Building no mercado e já por cá anda, desde o distante ano de 2001.

Em 2019 tivemos a oportunidade de experimentar Tropico 6, o mais jogo da série e, como podem ver na nossa análise, a série mantém-se no bom caminho.

E por se encontrar no bom caminho é que a Kalypso Media tomou a decisão agora revelada de responsabilizar os estúdios alemães da Realmforge Studios, pelos desenvolvimentos futuros da série.

Convém relembrar que os Realmforge Studios fazem agora parte integrante do grupo Kalypso Media, e já têm experiência no desenvolvimento de jogos com Dungeons 3 e vários DLCs para o jogo. Encontram-se ainda prestes a lançar o aguardado Spacebase Startopia.

Kalypso Media e os Realmforge Studios Os Realmforge Studios fazem agora parte integrante e na íntegra, da Kalypso Media. Com efeito, para que os estúdios tenham total capacidade para levar a bom porto este (e eventualmente outros projetos), a Kalypso aumentou no início do ano, a sua presença acionista nos estúdios. Por outras palavras a presença da Kalypso no controlo dos Realforge passou de 60% para 100%, ou seja, a Kalypso levou a cabo um takeover e, desde então tem vindo a aumentar a capacidade dos estúdios na sua capacidade produtiva, quer em termos de pessoal como de infraestruturas (incluindo uma recolocação nuns escritórios maiores em Munique). “O desenvolvimento de jogos City Builder e estratégia com complexidade e profundidade é algo que nós fazemos bem. A série Tropico é um exemplo disso mesmo e continuará a receber todo o nosso apoio” referiu Christian Wolfertstetter da Kalypso Media.

Entretanto, a estreia dos Realmforge Studios chegará já no início de dezembro, mais precisamente no dia 16, com o lançamento de um Add-On para Tropico 6 com o nome de Caribbean Skies.

Caribbean Skies será disponibilizado para PC, Playstation 4 e Xbox One.