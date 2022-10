Já lá vão 8 anos desde que Dragon Age: Inquisition foi lançado. Está, portanto, na hora de chegar um novo jogo da série.

Dragon Age: Dreadwolf surge como resposta para esse desejo e, tal como aqui vimos, o seu desenvolvimento encontra-se a caminhar com passos seguros.

O novo Dragon Age, chamado de Dreadwolf, encontra-se em desenvolvimento desde 2015 e a Bioware não esconde o seu empenho da criação do novo episódio da série, que todos esperamos que seja épico.

Estando também com o desenvolvimento do novo Mass Effect em mãos, Dragon Age: Dreadwolf assume particular importância, até mesmo pois Inquisition já foi lançado em 2014.

De forma a potenciar um pouco o novo jogo, assim como de partilhar com a comunidade os avanços que estão a ser feitos, a BioWare revelou recentemente uma conversa com os responsáveis pela narrativa de Dreadwolf (o editor de narrativa, Ryan Cormier e escritora sénior, Sylvia Feketekuty), assim como também divulgou algumas entradas do seu Codex.

Nesse post no site da Bioware, foram revelados alguns pormenores sobre o processo de escrita da narrativa de Dreadwolf. Grande parte do desafio da equipa surgiu com o equilíbrio essencial entre as conversas com os NPCs e as respostas dadas pelos jogadores, que tenham impacto a longo termo. Para quem é veterano na série, sabe de antemão que estas questões surgem frequentemente e toda e qualquer decisão terá de ser ponderada mas a equipa teve de se preocupar em fazer com que fosse um processo que tanto agradasse aos veteranos como aos novatos.

Segundo a equipa de desenvolvimento, e contrariamente a outros jogos da Bioware, Dragon Age: Dreadwolf irá ser marcado pelo regresso a locais (e personagens) nossos conhecidos dos jogos anteriores. Ao invés de, como em jogos como Mass Effect por exemplo, haverem mundos novos para explorar, em Dreadwolf iremos revisitar Thedas e os seus habitantes.

"No coração dos nossos jogos, encontram-se os personagens e as suas histórias. Cada história é-nos contada pelos personagens que a vivem, sejam eles companheiros que lutam lado a lado conosco ou pelos inimigos que vamos encontrando pelo caminho. Este é o ponto central das experiências que criamos com os nossos jogos e aquilo que faz dos RPG da Bioware jogos distintos e únicos."

"Cada personagem dos nossos jogos tem as suas próprias motivações e objetivos no decorrer das histórias em que se inserem, o que influencia o decorrer da narrativa, assim como as decisões do jogador o fazem. O Hero of Ferelden. O Champion of Kirkwall. O Herald of Andraste. Cada um deles marcou o seu legado nos anais da História de Dragon Age mas o tempo marcha incansavelmente para a frente e o tempo desses heróis não pode durar para sempre. Como alguém já disse antes: É tempo de surgir um novo herói!"

"O processo de criação de um jogo que conta histórias mais antigas que as próprias pessoas que o estão a desenvolver, pode ser um processo bastante complexo e pesado mas também representa um desafio extremamente entusiasmante. O processo de desenvolvimento é interativo e dinâmico, com as ideias a surgirem, a ganhar forma, a serem testadas, (algumas) a serem deitadas fora, outras a serem recauchutadas... e assim por diante. É um processo longo e complexo, mas sempre na tentativa de arranjar as melhores formas de contar a história que dá vida ao jogo."

O blog também partilha um olhar para algumas das entradas do Codex que os jogadores podem descobrir no jogo.

O primeiro excerto do Codex revelado refere-se à Necropolis, e é proveniente de um diário de um personagem não identificado. Enquanto o texto cita as palavras de Brother Genitivi, de Dragon Age Origins e Nevarra de Dragon Age: Inquisition, esta entrada do Codex destina-se a definir o cenário que os jogadores podem esperar do próximo Dragon Age.

Dragon Age: Dreadwolf ainda não tem data de lançamento oficial.