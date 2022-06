O nome do novo Dragon Age já foi revelado: Dreadwolf

Ao longo dos últimos tempos, muito se tem falado, discutido e especulado sobre o próximo Dragon Age e eis que finalmente chegam novidades sobre o jogo.

Num anúncio surpresa, eis que foi anunciado Dreadwolf. O regresso a Thedas, está cada vez mais próximo.

Dragon Age é um dos melhores RPG de sempre que tanto PC como consolas já viram chegar e a chegada de um novo jogo da série já estava prometida desde 2018.

Após atrasos sucessivos, muitos dos quais relacionados com outros jogos considerados na altura prioritários, parece que Dragon Age se encontra no bom caminho para ser desta que vai para a frente. A Bioware e a Electronic Arts finalmente se conseguiram entender e aquele que será claramente um dos jogos em maior destaque e antecipação, já tem nome oficial: Dragon Age Dreadwolf.

Tal como aqui indicámos, Dragon Age 4 (designação de então), recebeu em 2020 um trailer que deixou todos os jogadores de água na boca. Infelizmente o tempo passou e só agora chegam novidades mais concisas sobre o novo jogo da série Dragon Age.

Entretanto, a Bioware revelou alguns pormenores sobre o novo Dragon Age e quem é o Dread Wolf. Aliás, a revelação já tinha sido feita, de certa forma, em 2018 (#TheDreadWolfRises em 2018).

"Solas, the Dread Wolf. Alguns dizem que pode ser um antigo deus Elven, mas outros dizem que não. Outros dizem que um traidor do seu povo... ou um salvador que agora procura resgatá-los à custa do seu mundo. Os seus motivos são inescrutáveis e os seus métodos por vezes questionáveis, ganhando-lhe a reputação de uma espécie de masculinidade enganadora de truques - um jogador de jogos sombrios e perigosos."

Os dados estão lançados e apesar de ainda se saber muito pouco sobre o jogo, muitos de nós já conhecem o Elfo Solas, um velho mago conhecido de quem jogou Dragon Age: Inquisition. Solas, surge agora como principal adversário no novo jogo.

O traiçoeiro Solas, é um fervoroso apaixonado pela história dos Elfos e tem um sonho intimo que o torna tremendamente enganador. El sonha com um dia em que os Elfos recuperem toda a sua antiga glória sobre Thedas. Solas, aliado em Inquisition surge desta forma como um adversário temível em Dreadwolf.

Ao longo deste ano mais detalhes serão certamente veiculados pela Bioware ou Electronic Arts.