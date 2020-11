Demon’s Souls recebe State of Play dedicado

O lançamento da Playstation 5 vai trazer, um novo mundo de entretenimento aos fãs da marca e muitos jogos já se encontram na calhar para a consola. Demon’s Souls, tal como vimos aqui, é um deles.

Recentemente foi emitida uma State of Play da Sony Playstation que dedicou grande atenção a este remake de um dos mais emblemáticos exclusivos da Playstation.

Demon’s Souls foi um dos jogos mais icónicos do género, quando foi lançado para Playstation 3. Trata-se de um RPG de ação que marcou toda uma geração e criou bases para muitos outros jogos do género.

Demon’s Souls “converteu-se num RPG de ação muito querido por parte dos fãs e tornou-se um marco do género”, referiu Brett Elston, Manager na SIE.

Originalmente desenvolvido pela FromSoftware, Demon’s Souls vai agora chegar à Playstation 5 pelas mãos dos PlayStation Studios e da Bluepoint Games. Pelas imagens já divulgadas, parece que este remake prestará uma homenagem sentida ao legado de Demon’s Souls, trazendo o combate aos demónios a outro nível completamente diferente.

A Sony Playstation emitiu recentemente um episódio do seu State of Play no qual grande parte da atenção foi dedicada precisamente a Demon’s Souls remake. Na emissão, pudemos ver cerca de 12 minutos de jogabilidade deste remake e acreditem… o jogo promete.

O vídeo foca-se apenas na experiência offline que o jogo proporciona, sendo que os jogadores poderão depois descobrir todas as funcionalidades do modo multijogador assim que o título for lançado.

“Se nunca estiveste no Valley of Defilement, enfrentaste o intimidante boss Penetrator ou não chegaste aos créditos finais desta incrível história, permite-nos dizer que não sabes o que te espera”, avisa Brett Elston.

Pelo menos uma coisa sabemos que irá esperar os jogadores: combate exigente e muitas horas de frustração. Demon’s Souls foi na altura um dos jogos mais impiedosos deste género e se este remake fizer jus a esse aspeto também, os jogadores terão de estar preparados par a longas horas de combate, mas com uma brutal satisfação final quando o sucesso chegar.

Demon’s Souls chegará à PlayStation 5 no próximo dia 12 de novembro, uma semana antes do lançamento da consola em Portugal. As reservas da Edição Standard (79,99€) e da Edição Digital Deluxe (99,99€) já se encontram disponíveis nos pontos de venda habituais e na PlayStation Store.

