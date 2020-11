Nos dias que correm, vender um “telefone estúpido” pode parecer algo sem nexo. Contudo, comprar um terminal destes e pagar por ele 3.350 euros, tem de haver algo que seja de facto uma justificação plausível. Sim, também é verdade que o mundo de hoje não é assim tão linear. Como tal, para os criadores do Xor, regredir no tempo tecnológico pode ser um motivo para exaltar o luxo. É caso para dizer: se não percebe, bom, então não estrague o negócio!

Os criadores são ex-funcionários da famosa marca Vertu, que vendia smartphones de luxo a preços exorbitantes.

Telemóvel de luxo, ultrapassado que custa 3.350 euros

Se olharmos para o panorama global da vida como a vivemos hoje, este dispositivo aparece com uma intenção. Seguramente há um mercado que procura estes dispositivos, um nicho de clientes que a Vertu poderá ter deixado órfãos. Assim, o Xor parece querer agarrar nessa franja de mercado oferecendo o mínimo de serviços, e o máximo em termos de luxo dos materiais de construção.

Como tal, a empresa lançou o exuberante Xor Titanium, um terminal muito básico em termos de performance com o qual só se pode fazer e receber chamadas em redes 2G / 3G ou enviar e receber SMS.

Xor Titanium, um telemóvel de mais de 3 mil euros?

De facto o preço para tão pouca tecnologia pode deixar qualquer um desconfiado. No entanto, os argumentos dos criadores do Xor Titanium é que este telemóvel possui um chassi de titânio, mas verdadeiro, como é reforçado no argumento dos seus criadores.

Claro, depois tudo em volta está ligado ao compromisso de design refinado. Segundo Hutch Hutchinson, cofundador e designer da Xor, este produto aparece para ir ao encontro de um grupo de ex-clientes da Vertu. Portanto, havendo clientes, há motivo para criar, já que a experiência facilita a comunhão entre a oferta e a procura.

Contudo, para quem quer pagar este valor, não chega ter um pedaço de metal precioso nas mãos. Existem também alguns argumentos que se podem destacar na promoção do equipamento. Assim, existe, por exemplo, um curioso sensor de qualidade do ar, além do cancelamento de ruído ativo durante as ligações e suporte de carregamento sem fio.

Mas falta tudo o que hoje faz parte de um “smartphone”

Precisamente essa é uma das ideias. Porque a ausência de funções típicas de um smartphone torna a bateria muito mais longa. No Xor é garantido que o terminal será capaz de aguentar cinco dias com uma única carga. Além disso, os seus criadores gabam-se de ter um sistema operativo baseado em Linux com criptografia ponta a ponta (AES256) para chamadas e mensagens.

Portanto, existe aqui um apelo à segurança total, inclusive o utilizador terá a indicação com um tom diferente se essa comunicação for criptografada ou não.

São então visíveis traços claros de segurança, luxo, e privacidade total. De facto, os responsáveis ​​pelo Xor também permitem que o utilizador use uma chave secreta para apagar dados do seu telefone remotamente.

Os equipamentos são fabricados na Inglaterra, muitos dos componentes são fabricados à mão por pessoas especializadas que eram parte da equipa da Vertu. Os clientes destes equipamentos não terão no preço qualquer entrave e até poderão olhar para este terminal como um dispositivo a bom preço, face ao que lhes poderá proporcionar.

Leia também: