Cyberpunk 2077 vai ter uma versão de jogo de tabuleiro

Há alguns anos os jogos eram sobretudo de tabuleiro. E apesar de hoje ainda existirem várias e interessantes ofertas nas lojas, a verdade é que os jogos eletrónicos vieram 'roubar' algum espaço aos jogos mais tradicionais. Mas, parece que está para acontecer uma reviravolta.

De acordo com as informações, o popular título Cyberpunk 2077 da criadora polaca CD Projekt RED, irá ganhar uma versão de jogo de tabuleiro. Em concreto, o jogo irá chamar-se Cyberpunk 2077: Gangs of Night City e está atualmente a procurar ajuda na plataforma Kickstarter.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City

Para quem gosta do popular jogo da CD Projekt RED, mas prefere jogos físicos e de dinâmica mais tradicional, então há agora boas notícias. Cyberpunk 2077 vai ganhar uma versão de jogo de tabuleiro e parece que as reações dos utilizadores têm sido bastante positivas.

O jogo de tabuleiro designado Cyberpunk 2077: Gangs of Night City está a ganhar forma pelas mãos da criadora polaca e de Mike Pondsmith. Por sua vez, o jogo está a ser publicado pela empresa CMON Games, no qual juntou e adaptou jogos de tabuleiro como God of War e Bloodborne.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City encontra-se atualmente na plataforma Kickstarter e destina-se a ser jogado por 1 a 4 jogadores que vão assumir o papel de gangsters implacáveis que disputam o controlo do subsolo no brilhante buraco do inferno que é Night City. Trata-se de um jogo competitivo "onde os jogadores devem enfrentar outros gangs, em carne e osso ou na Internet, enquanto o seu gang busca dominar o submundo do crime que governa as ruas. Apenas os mais ousados ​​serão lembrados, e o seu Street Cred abrirá caminho para o topo.".

Ao nível de design, o jogo conta com as cores características do Cyberpunk 2077, nomeadamente o amarelo néon. O jogo traz consigo miniaturas de plástico, semelhantes aos tradicionais soldadinhos, onde se podem encontrar as personagens Jackie Welles, Johnny Silverhand e Judy Alvare.

O financiamento inicialmente pedido era de 100.000 dólares mas, no momento em que escrevo este artigo, o valor disponibilizado para a campanha já era de 385.753 dólares.

E quem financiar 110 dólares terá então acesso à caixa do jogo e a todas as miniaturas. Os criadores estimam que as datas de entrega iniciem a partir do mês de julho de 2023.

Pode conhecer melhor este jogo de tabuleiro do Cyberpunk 2077 aqui.