Coridden, um coop bastante diferente

Coridden é um RPG cujo lançamento os estúdios independentes Aftnareld se encontram a preparar. Trata-se de um titulo cooperativo que traz algumas ideias interessantes a jogo.

Encontra-se em fase adiantada de produção, o RPG de Ação que os pequenos estúdios (2 pessoas) Aftnareld estão a desenvolver: Coridden.

O jogo, é um RPG de Ação mas que traz uma nuance bastante interessante. Neste jogo de fantasia os jogadores (humanos) são Shifter (mudam de forma) e vagueiam pelo mundo montando "bestas" que... são controladas por outros jogadores.

Em Coridden, os jogadores aventuram-se sozinhos ou de forma cooperativa (com até 3 amigos) numa demanda pela descoberta dos segredos obscuros da lendária cidade de Aasha.

A ideia por detrás de Coridden começou com uma ideia bastante simples: um jogo cooperativo no qual um dos jogadores controla uma fera feroz que ataca os seus inimigos de forma mais "animalesca", enquanto outro jogador está montado nas suas costas e usa outras armas para eliminar as ameaças.

Essa ideia rapidamente cresceu para um RPG cooperativo que se inspira em alguns dos RPGs da velha escola tais omo como Diablo, BG: Dark Alliance, Champions of Norrath e Baldur's Gate 2: Shadows of Amn. Como curiosidade, convém explicar que a capacidade de nos transformarmos numa dessas feras é adquirida ao a vencermos.

"Coridden oferece uma reviravolta invulgar na metamorfose cooperativa: só apenas após derrotar uma fera o jogador se pode transformar nela. Essa mudança é suave e sem esforço, dando ao jogador o acesso a um novo conjunto de habilidades e ataques. No entanto, a verdadeira essência está no combate de Coridden, no qual os jogadores vão descobrir combinações elementais divertidas, acumular efeitos encetar combates frenéticos e intenso contra bandos de feras"

"Adicionalmente, Coridden encoraja os jogadores a encetar novas aventuras com os seus amigos, explorar locais selvagens e repletos de bestas para derrotar, resolver quebra-cabeças ambientais e descobrir muitos tesouros escondidos.”

Coridden será lançado para PC a 29 de janeiro.