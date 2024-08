Continuam as revelações acerca de EA Sports FC 25

O pontapé de saída de EA Sports FC 25 aproxima-se e a EA Sports continua a fazer pressão alta, com a libertação de muitas novidades acerca do jogo. Desta feita, acerca de Clubs.

Tal como é habitual nesta altura do ano, uma nova época desportiva (futebolística) prepara-se para arrancar e com ela, também uma nova edição de EA Sports FC se prepara para ver a luz do dia.

Muitas são as novidades a caminho (podem ver aqui algumas) sendo que a EA Sports ainda tem algumas cartas nas mangas para jogar.

Recentemente foram revelados mais pormenores sobre o EA Sports FC 25 Clubs. Vamos ver...

E as novidades vêm sob a forma do Clubhouse, o nosso ponto de celebração do futebol onde poderemos promover mais interação social e personalização de Clubs.

Clubhouse é o centro da nossa equipa, que mostra a identidade do nosso clube juntamente com os companheiros que vão aparecer no balneário quando entrarem neste modo. Trata-se, sem dúvida de uma nova forma de representar a paixão pelo futebol e pela nossa equipa, promovendo uma maior ligação entre jogadores e... competitividade, claro!

Com a evolução do nosso clube, e com o avolumar de resultados positivos, os jogadores terão acesso a recompensas cada vez melhores e mais ricos.

A evolução do nosso clube, por um lado, permite a criação e melhoramento das instalações existentes, como por outro lado tem um efeito bastante positivo na criação de novos Playstyles.

Entretanto foi também disponibilizado um novo vídeo com uma análise aprofundada oficial do Rush. Participa Os jogadores poderão participar no Rush 5x5, uma nova forma de jogar com amigos no Football Ultimate Team, Clubes e Pontapé de Saída, com uma jogabilidade dinâmica de equipas mais pequenas.

Com uma nova experiência de pontapé de saída, um novo tipo de penáltis 1 contra 1 e cartões azuis... Vamos ver...

Uma nota entretanto revelada, indica que quem reservar o EA Sports FC 25 Ultimate Edition até 20 de agosto, pode obter um Item Football Ultimate Team Hero não trocável com uma versão 'Prime' atualizada que chegará em novembro, e recebe um Item de Jogador Hero ou ÍCONE não trocável no FC 24 Ultimate Team da campanha Lendas do Desporto.