X é acusado de usar dados de utilizadores da UE sem consentimento para treinar o Grok

A Comissão de Proteção de Dados (CPD) da Irlanda vai levar o X de Elon Musk a tribunal. Esta abriu um processo no Tribunal Superior por causa das preocupações sobre a forma como as publicações dos europeus no X estão a ser utilizadas para treinar as ferramentas de Inteligência Artificial da empresa.

CPD preocupada com os utilizadores do X

A autoridade responsável pela proteção de dados está especialmente preocupada com o facto de os dados dos utilizadores europeus estarem a ser utilizados para treinar a próxima versão do Grok, que Musk disse anteriormente que seria lançada algures este mês.

Em julho, o X lançou uma alteração que ativou automaticamente uma definição para todos os utilizadores, permitindo que a rede social utilizasse as suas publicações públicas na plataforma para treinar ainda mais o seu chatbot de IA.

A comissão disse ao TechCrunch que ficou surpreendida com a decisão do X, uma vez que tem estado em contacto com a empresa sobre o assunto há meses.

A CPD reconheceu que ainda existe um número significativo de utilizadores europeus do X cujos dados foram processados sem que tenham sido protegidos pelas medidas de mitigação. De acordo com a comissão, a utilização dos dados dos utilizadores pelo X para treinar a Grok viola as suas obrigações ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE.

Multa de até 4% do volume de negócios anual...

Como observa o TechCrunch, deve haver pelo menos uma base legal para que os dados de um utilizador europeu sejam processados legalmente ao abrigo do RGPD. Se uma empresa quiser processar legalmente os dados de um utilizador, por exemplo, tem de obter o seu consentimento expresso, ou tem de ser porque o utilizador precisa de cumprir obrigações contratuais.

O Twitter International, a divisão irlandesa do X, também se recusou a deixar de processar os dados dos utilizadores e a adiar o lançamento da próxima versão do Grok, tal como a comissão tinha solicitado.

É por isso que a CPD decidiu avançar com a sua queixa - para que possa pedir ao tribunal que suspenda ou proíba completamente a empresa de treinar qualquer sistema de IA com os dados dos utilizadores do X. Se o tribunal determinar que o X violou efetivamente as regras do RGPD, a plataforma poderá ser multada em até 4% do seu volume de negócios anual a nível mundial.

