Ashes of Mankind: Citadels, quando a cooperação é a chave

Os estúdios norte-americanos Black Ice Studios (Canadá) preparam-se, após uma campanha no site Kickstarter bem sucedida (segundo comunicado recente), para dar vida ao seu projeto, Ashes of Mankind: Citadels.

Trata-se de um FPS (First Person Shooter) tático que, segundo os seus desenvolvedores, exigirá aos jogadores um coordenado trabalho de equipa, para levar a bom porto as diferentes missões nas quais se verão envolvidos. Aliás, a equipa de desenvolvimento integra tanto jogadores, como ex-militares e veteranos da indústria que lhes permite combinar realismo tático baseado na realidade com uma narrativa rica com o objetivo de criar uma experiência que se assemelha a um simulador de sobrevivência.

Aliás, o lema do jogo é: "Sobreviver. Aguentar. Prevalecer."

Este jogo decorre num futuro distópico no qual o mundo se encontra devastado por conflitos e guerras sem fim e o jogador veste a farda de um Revenant, um guerreiros de elite geneticamente modificado: um super soldado.

Tendo como pano de fundo a Cidadela e as paisagens acidentadas de Ortus, o jogo não só apresenta ação e combate tático, como também desafia desafia os jogadores a enfrentar escolhas morais que irão afetar a jogabilidade e próprio decorrer da história.

Os jogadores formam esquadrões para combater, tanto inimigos humanos como de IA, em busca de armas e equipamentos meticulosamente projetados, necessários para ascender à Cidadela. Com o seu sistema de armadura modular, Ashes of Mankind: Citadels oferece ainda, uma tremenda capacidade de personalização de armas e equipamentos que oferecerão mais que melhorias estéticas, mas também permitem vantagens táticas importantes.

Foi prometido pelos Black Ice Studios, uma jogabilidade que envolve situações de extração, com momentos de grande tensão tática com foco em coop. Apresenta ainda um realismo implacável, dando ênfase às habilidades de combate e de sobrevivência de cada jogador.

A campanha no Kickstater terminou a 31 de dezembro e abrem em breve as inscrições para a Beta de Ashes of Mankind: Citadels (ver aqui).