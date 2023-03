Confirmada a data de lançamento de Aliens: Dark Descent

A cargo da Tindalos Interactive e Focus Entertainment, o próximo jogo sobre os Xenomorfos mais conhecidos da Galáxia está prestes a chegar. Falamos, claro, de Aliens: Dark Descent.

Para os fãs e apaixonados pelos Aliens e todo o Universo que os envolve, estas deverão ser ótimas noticias. Encontra-se em desenvolvimento pela equipa francesa dos Tindalos Interactive e será distribuído pela Focus Entertainment.

Na sua essência, Aliens: Dark Descent é um jogo de ação tático em tempo real, no qual o jogador controla um punhado de Space Marines que se vai ver envolvido numa luta mortal contra os famosos Xenomorfos.

Vestindo o uniforme de um Comandante de um pelotão de Space Marines, a nossa unidade é encarregue de investigar uma súbita invasão de Aliens na Lua. Algo de muito terrível aconteceu aí e, como é norma em jogos e filmes de Aliens, lá vão os Marines tentar salvar o que ainda houver para salvar.

Segundo o que se pode ver no vídeo, uma particularidade de Aliens: Dark Descent é o facto da nossa unidade de Marines se comportar como um organismo vivo e tomando decisões contextualizadas, de acordo com as ordens do jogador.

Por exemplo, se pretendermos que a nossa unidade desimpeça um caminho bloqueado, ordenamos à equipa que o faça mas, a IA irá identificar qual o Marine do nosso pelotão com mais habilitações (e equipamento) para a concretizar.

Como acontece em muitos jogos táticos do género (squad based tactical action game), existirá uma opção para temporariamente abrandar o ritmo de jogo, de forma a permitir dar instruções ou ordens táticas aos Marines. Isso reveste-se de grande importância, pois uma ordem mal pensada (ou não dada) pode provocar a morte de um dos Marines e em Aliens: Dark Descent a morte é... permanente.

No decorrer do jogo, o nosso pelotão irá deparar-se com várias surpresas e nem todas serão compostas por Xenomorfos (que incluem os Facehuggers, os Praetorians ou as Rainhas Alien). Também outros humanos vagueiam pelas instalações da Weyland-Yutani Corporation, assim como outros seres alienígenas. Seja como for, os responsáveis da Tindalos Interactive prometeram que não irão inventar e que todos os intervenientes do jogo serão baseados no universo Aliens.

Apesar do pelotão funcionar como um organismo vivo, cada Marine é um individuo e dessa forma o jogador pode melhorar os seus equipamentos e habilidades com o decorrer do jogo.

Pelas imagens já disponibilizadas, o jogo parece estar bastante interessante e com um ambiente francamente positivo. É claro que não se trata de um FPS, onde os confrontos e situações inesperadas trariam um pouco mais de adrenalina e susto mas, pelo que se pode ver, parece estar em muito boa forma.

​Aliens: Dark Descent será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One e PC a 20 de Junho deste ano.