Clockwork Aquario, um jogo recordista do Guiness

No final do ano passado, ocorreu o lançamento de um jogo para a Nintendo Switch e Playstation 4, que merece um particular destaque: Clockwork Aquario.

Com o selo da ININ Games, Clockwork Aquario marca presença no livro do Guiness. Venham ver porquê.

Efetivamente, estamos perante um jogo que figura na lista dos records do Guiness Book. Clockwork Aquario é o titulo que, segundo o livro dos recordes apresenta o record do Guiness de mais longo processo de desenvolvimento de um videojogo, desde a concepção do projeto até ao seu lançamento.

E isto é comprovado pelos mais de 30 anos de projeto que Clockwork Aquario teve, desde o momento da conceção do projeto, em setembro de 1991, até ao seu lançamento, em novembro de 2021.

Este adiamento teve na sua origem o facto da altura em que estava a ser desenvolvido inicialmente, ter coincidido com o grande sucesso das máquinas de jogos que invadiram os salões de jogos por todo o Mundo. Desta forma, os desenvolvedores decidiram não lançar o jogo, colocando-o em hibernação durante estes 30 anos.

Como podem ver pelas imagens, Clockwork Aquario é um jogo de plataformas 2D que respira e transpira por todos os lados (grafismo, jogabilidade, som), aos jogos arcade antigos e que, explica perfeitamente a decisão de congelamento de desenvolvimento do jogo em 1991.

Com um grafismo bastante colorido, e uma jogabilidade muito familiar para os apaixonados por jogos de plataformas antigos, Clockwork Aquario fará as delicias dos jogadores mais antigos, claramente.

O jogo permite ainda, que se jogue com um amigo, numa aventura cooperativa de 2 jogadores.

Clockwork Aquario foi lançado no final do ano passado para Nintendo Switch e Playstation 4 mas, os ININ Games já revelaram as suas intenções de lançar versões para PC e Xbox, algures num futuro próximo.