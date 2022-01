7 coisas que deve fazer se perder o seu smartphone

Quando o seu smartphone é perdido ou roubado, tem mais em jogo do que apenas um dispositivo caro. As suas palavras-passe, documentos de trabalho, detalhes financeiros, e outras informações sensíveis podem ficar comprometidas se o seu smartphone for parar às mãos erradas.

Portanto, trazemos-lhe hoje 7 coisas que deve fazer caso o seu smartphone seja perdido ou roubado.

Se perder o seu telemóvel, pode encontrá-lo, bloqueá-lo e apagá-lo graças às características de segurança integradas. É de salientar que os passos abaixo apresentados incluem não só tentativas de encontrar o seu dispositivo, como também "limpeza" do mesmo para proteção dos seus dados pessoais.

1. Confirme se o seu smartphone foi roubado

Ligue para o seu número com outro smartphone para ver se este se encontra próximo. Se o tiver deixado cair, é possível que alguém o tenha encontrado, receba a chamada e o ajude na sua localização ou até mesmo que o entregue, se possível.

Envie um pequeno texto com um pedido de devolução e o seu número de telemóvel alternativo para que a pessoa que o encontre consiga entrar em contacto consigo.

2. Localize o seu smartphone com as apps "Find My"

Por predefinição, ambos os dispositivos iOS e Android ativam a função "Find My" - desde que o utilizador esteja ligado à sua conta Google ou iCloud. É uma funcionalidade de segurança integrada para encontrar, bloquear ou apagar dados no seu dispositivo em caso de roubo ou perda.

No Android, o "Find My Device" pode mostrar uma localização GPS do seu dispositivo no Google Maps - ficará surpreendido ao ver a precisão da localização.

A Apple oferece a funcionalidade "Find My iPhone" para localizar o seu iPhone. Tem de ter os serviços de localização ativados e o acesso à sua conta iCloud a partir de um computador para que isto funcione.

Em alternativa, escreva "Localizar o telemóvel" na barra de pesquisa do Google e poderá ver rapidamente a sua localização.

3. Localize o seu smartphone com o "FindMyMobile" da Samsung

A Samsung oferece um serviço de localização "FindMyMobile" para os dispositivos Galaxy. Este permite-lhe fazer um backup remoto dos dados, recuperar chamadas e mensagens, desbloquear o dispositivo, e ainda prolongar a vida útil da sua bateria.

Para localizar o seu dispositivo Samsung Galaxy:

1. Vá para a página Samsung FindMyMobile e inicie sessão com os dados associados à sua conta Samsung. Um código de verificação será enviado para o seu e-mail. Use o código de verificação para validar a propriedade.

2. Uma vez validado, o serviço localizará o seu dispositivo e mostrá-lo-á num mapa. Clique no ícone do pin para ver os detalhes da localização.

3. Aqui, pode impedir que alguém desligue o seu telemóvel, pode fazer backup das suas aplicações, definições, chamadas, registo, e apagar dados para proteger a sua privacidade.

Se não tiver um smartphone Samsung, pode sempre usar o Find My Device da Google para localizar o seu smartphone roubado.

4. Alterar Palavra-passe para serviços essenciais

As aplicações bancárias do seu smartphone são protegidas por um PIN ou outra verificação de autenticação. Mas o e-mail, as compras online e outras aplicações muitas vezes não têm essas "camadas" de segurança adicionais.

Portanto, altere a palavra-passe para todos os serviços essenciais que utiliza frequentemente no seu smartphone, incluindo email, contas bancárias online, aplicações de compras e gestores de palavras-passe para impedir o acesso e utilização não pretendida.

5. Contacte a sua operadora

Deverá notificar a sua operadora assim que determinar que o seu telemóvel foi roubado. Pode solicitar à operadora que bloqueie o seu SIM para evitar transações não pretendidas ou o acesso a outros serviços através do sistema de redefinição de palavras-passe.

Se tiver um plano pago mensalmente, a sua operadora pode bloquear o dispositivo, tornando-o inutilizável.

6. Ligue ao seu Banco

É extremamente difícil contornar as medidas de segurança baseadas no PIN das suas aplicações bancárias no seu smartphone roubado. Contudo, alguns utilizadores guardam as suas credenciais financeiras em texto simples num serviço de nuvem, e-mail, ou até mesmo nas notas do telemóvel. Por isso, é obrigatório alertar o seu banco e bloquear temporariamente os seus cartões e contas.

Dito isto, com acesso ao seu SIM, a possibilidade de qualquer pessoa poder redefinir as suas palavras-passe das aplicações financeiras é extremamente elevada. Portanto, o seu próximo passo deve ser o bloqueio do seu SIM.

7. Apresentar queixa à polícia

A apresentação de uma queixa policial sobre um dispositivo roubado ou desaparecido pode ajudá-lo de muitas maneiras. Por exemplo, pode ajudá-lo a apresentar o seu caso contra quaisquer atividades fraudulentas cometidas através do seu dispositivo depois de ter sido roubado.

Perder algo onde mantemos tanta informação pode ser doloroso e pode deixar-nos nervosos - o que nos impede de pensar e agir. Contudo, há uma grande probabilidade de que tudo não passe de um susto caso siga estes passos. Por isso, só temos a agradecer à tecnologia por permitir tudo isto!

