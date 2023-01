China deixa de ter acesso aos jogos da Blizzard porque os servidores foram desligados

A vida dos jogadores chineses está a ficar complicada pois recentemente a criadora Blizzard desligou os seus servidores no país asiático, deixando assim os jogadores do país sem acesso a jogos populares como o mítico World of Warcraft.

Este encerramento dos servidores não é uma surpresa para muitos utilizadores, pois era algo que já se antevia desde há alguns meses. O problema é que a cridora de jogos e a sua parceira chinesa NetEase não conseguiram chegar a um acordo para renovarem a sua parceria.

Jogadores da China impossibilitados de jogar jogos da Blizzard

De acordo com as mais recentes informações do mundo gaming, a Blizzard desligou os seus servidores na China, deixando assim vários jogadores do país com os nervos à flor da pele. Com este encerramento dos sistemas, os gamers chineses ficam assim impossibilitados de jogar os populares jogos da criadora norte-americana disponíveis no país, como Overwatch 2, Diablo 3, Heathstone e World of Warcraft.

Já desde o mês de novembro de 2022 que esta possibilidade era abordada, quando a Blizzard não conseguiu entender-se com a sua parceira chinesa NetEase para a revonação da sua parceria. Como tal, a NetEase suspendeu essa mesma parceria, a qual permitiu que os jogos da criadora estivessem disponíveis na China ao longo dos últimos 14 anos.

E a culpa parece que vai morrer solteira, pois ambas as empresas apontam culpas uma à outra. Há dois meses, antes deste encerramento, o presidente de investimentos e parcerias globais da NetEase, Simon Zhu, havia referido na sua conta da rede social LinkedIn que os "programadores e jogadores vão entender num nível totalmente novo quanto dano um idiota pode causar". Atualmente, Zhu partilhou na plataforma a notícia, dizendo que "há algumas horas, os servidores da Blizzard foram desligados na China e isso é um grande problema para os jogadores na China" e lamentando o sucedido, sobretudo pela longevidade da parceria.

Por sua vez, a Blizzard cultou a NetEase por este encerramento e em comunicado disse lamentar que a ex-parceira "não esteja disposta a estender os nossos serviços de jogos por mais 6 meses com base nos termos existentes enquanto procuramos um novo parceiro".

E enquanto estas duas entidades não se entendem, cerca de 3 milhões de jogadores chineses ficam afetados e impossibilitados de jogar os grandes sucessos da criadora.