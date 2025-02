Cabernet, diários de uma vampira com… humanidade

Os estúdios Party for Introverts encontram-se a trabalhar no seu projeto, Cabernet. Trata-se de uma narrativa interessante sobre uma vampira que também quer ser ... humana! Venham saber mais...

Cabernet está previsto ser lançado no próximo dia 20 de fevereiro, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Com o desenvolvimento a cargo dos estúdios britânicos Party for Introverts, Cabernet é um RPG que assenta a sua jogabilidade numa narrativa forte e num conjunto de decisões e tomadas de posição da principal personagem, Liza.

Liza é uma humana que, de forma repentina descobre que também é... uma vampira. No entanto, Liza não pretende perder a sua Humanidade e, dessa forma, o jogo acompanha-a no processo de luta por permanecer humana ao mesmo tempo que se transforma em vampira.

A vida normal de uma pessoa tem as suas complicações mas nada preparou Liza para a sede voraz por sangue que o seu novo "estado" exige. Os jogadores terão nas suas mãos o poder de incitá-la a deixar-se levar pelos seus desejos selvagens por sangue, incentivá-la a permanecer humana agarrando-se aos pequenos fragmentos de humanidade que ainda lhe restam.

É uma luta e uma batalha constante que Liza irá travar. Uma luta entre a sua própria moralidade e o mundo sobrenatural para o qual foi atraída.

Liza irá misturar-se com a sociedade vampírica da cidade mas, irá também conviver com os humanos que os alimentam. E atenção. O vampirismo não se trata apenas duma transformação profana do corpo de Liza. O vampirismo também ameaça uma transformação completa da mente. Humanidade empática ou um niilismo recém-descoberto?

Seja como for, Liza terá de se alimentar e os humanos são, invariavelmente, a sua alimentação. Dessa forma, terá de os conseguir "apanhar" e parte do jogo consiste na caça. Liza terá de os atrair para lugares seguros e isolados para se poder banquetear. Mas, para os poder atrair de forma pacifica e tranquila, precisa entender quem é cada vitima e o que deseja. Um cocheiro alcoólatra e de bom coração? Um casal recém-casado desgastado? Um charlatão ganancioso, mas charmoso?

Arte, literatura, história, ciência, são as habilidades de Liza e que ela precisa dominar para ter sucesso. O seu conhecimento nestas áreas consiste nas suas maiores armas num mundo onde a astúcia drena a brutalidade da vida.

O jogo, apresenta anda uma forte componente de intriga política, conflitos de classes e corrupção decadente e será neste ambiente que Liza irá encontrar o seu caminho.

