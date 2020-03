Burnout Paradise ‘ganha’ nova vida este ano

É um jogo incontornável, quando se fala de jogos de carros: Burnout Paradise, mas ainda fora do alcance a todos os pilotos virtuais que possuem uma Nintendo Switch.

Até agora…

À semelhança do que já se passou com a Xbox One e Playstation 4, Burnout Paradise vai chegar em breve à Nintendo Switch, numa versão remasterizada: Burnout Paradise Rematered.

Segundo a Electronic Arts, o jogo quando chegar à consola da Nintendo, virá otimizado e completamente melhorado de forma a suportar 60 FPS, trazendo uma cidade de Paradise City como ainda não vista.

O asfalto (e a polícia) de Paradise City espera pelos jogadores da Nintendo Switch, seja em singleplayer, seja em modo portátil ou ‘online’ com amigos.

Foi ainda comunicado que além do jogo principal, Burnout Paradise Rematered traz 8 DLC lançados durante o Year of Paradise, incluindo a expansão Big Surf Island.

“Queremos dar aos jogadores opções de escolha, oferecendo jogos adequados à plataforma que eles queiram”, referiu Steve Pointon, SVP de Conteúdo 3rd Party. “Burnout Paradise Remastered é uma experiência repleta de ação e adrenalina para toda uma nova geração de jogadores de Nintendo Switch, que poderão experimentar a emoção de um videojogo de corrida num mundo aberto onde é possível conduzir em qualquer lugar e em qualquer momento”.

Ainda sem data concreta de lançamento, a única coisa certa é que Burnout Paradise Remastered será lançado ainda este ano para a Nintendo Switch.