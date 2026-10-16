BrokenLore: ASCEND transforma a Tokyo Tower num pesadelo
E se subir à Tokyo Tower durante a noite já fosse suficientemente assustador? Agora imaginem fazê-lo enquanto uma criatura do folclore japonês nos persegue pelas estruturas metálicas… BrokenLore: ASCEND vai-nos mostrar!
O verdadeiro terror está em olhar para baixo
Essa é a premissa de BrokenLore: ASCEND, o novo jogo de terror psicológico da Serafini Productions e da Soft Source, que promete transformar o medo de alturas num verdadeiro pesadelo.
Com lançamento marcado para 7 de janeiro de 2027, o jogo chegará à PlayStation 5, Xbox Series X e PC, através do Steam e da Epic Games Store.
Uma escalada que corre muito mal
Em BrokenLore: ASCEND, assumimos o controlo de Ren e Yui, dois jovens apaixonados por escaladas urbanas que procuram desesperadamente o próximo grande momento para o seu canal, SKYLIMIT.
A oportunidade surge quando decidem invadir durante a noite a Elysium Tower, uma gigantesca estrutura inspirada na Tokyo Tower. O que começa como mais uma tentativa de conseguir visualizações rapidamente transforma-se numa luta pela sobrevivência quando uma presença sobrenatural começa a persegui-los.
A responsável pelo pesadelo é a Rokurokubi, uma criatura do folclore japonês capaz de esticar o pescoço de forma sobrenatural, transformando uma figura aparentemente humana numa das ameaças mais perturbadoras da escalada.
Não olhes para baixo
A grande particularidade de BrokenLore: ASCEND está na forma como utiliza a altura como elemento de terror. A escalada é feita na primeira pessoa, obrigando o jogador a movimentar-se por vigas, plataformas e estruturas expostas, centenas de metros acima das ruas de Tóquio.
O vento, a escuridão e a sensação constante de vazio tornam cada movimento potencialmente fatal. Mas o perigo não está apenas na possibilidade de uma queda. A Rokurokubi também percorre a torre à procura das suas presas, obrigando Ren e Yui a esconderem-se e a escolherem cuidadosamente cada passo.
Aqui, fugir nem sempre será uma opção. Por vezes, a melhor estratégia será simplesmente ficar quieto e esperar que o monstro passe.
Quando a fama deixa de importar
Por detrás da escalada e do terror sobrenatural existe ainda uma história sobre a obsessão pelas visualizações e pela atenção online. Ren e Yui construíram a sua identidade em torno da fama e dos desafios cada vez mais perigosos, mas rapidamente descobrem que há coisas que nenhum número de gostos consegue justificar.
Com uma Tokyo Tower oficialmente licenciada transformada na sinistra Elysium Tower, BrokenLore: ASCEND promete juntar terror psicológico, stealth e vertigem numa experiência onde até olhar para baixo pode ser um erro.
No dia 7 de janeiro de 2027, a pergunta não será até onde consegues subir. Será se consegues chegar ao topo sem perder a cabeça.
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