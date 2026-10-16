Estes microrrobôs podem reduzir semanas de tratamento cardíaco a apenas um dia

As infeções cardíacas podem exigir semanas de antibióticos intravenosos ou até cirurgia de peito aberto, mas uma inovação da Universidade Johns Hopkins poderá mudar este cenário. Uma equipa de investigadores desenvolveu microrrobôs magnéticos capazes de transportar medicamentos diretamente para os tecidos afetados, com o objetivo de reduzir drasticamente a duração do tratamento.

Uma alternativa aos tratamentos convencionais

A endocardite é uma infeção que afeta os tecidos internos do coração e que atinge milhares de pessoas todos os anos. O tratamento habitual passa pela administração prolongada de antibióticos por via intravenosa, um processo que pode durar entre quatro e seis semanas.

O problema está na dificuldade em fazer chegar concentrações suficientes do medicamento ao local da infeção. Quando os antibióticos não produzem os resultados esperados, os médicos podem ter de aumentar as doses, elevando o risco de efeitos tóxicos, ou recorrer a uma cirurgia cardíaca complexa.

É neste contexto que surge a tecnologia desenvolvida pela equipa da Universidade Johns Hopkins, que pretende tornar a administração dos fármacos mais precisa e eficaz.

Dois robôs magnéticos com funções distintas

Com dimensões semelhantes às da ponta de um lápis em largura e de um grão de arroz em comprimento, estes dispositivos foram concebidos para trabalhar em conjunto. O sistema integra dois módulos com tarefas específicas:

O primeiro, denominado módulo de fixação, prende-se ao tecido cardíaco próximo da zona infetada. Esta estrutura funciona como um ponto de ancoragem para o segundo componente, responsável por transportar e libertar gradualmente os antibióticos.

Graças à utilização de ímanes, o módulo terapêutico pode acoplar-se à estrutura fixa e administrar o medicamento diretamente na área afetada. Quando for necessária uma nova dose, será possível substituir o módulo farmacológico sem ter de repetir todo o procedimento de inserção.

Controlo externo sem motores nem baterias

Uma das características mais relevantes desta solução é a ausência de baterias ou motores incorporados. Os microrrobôs são orientados através de campos magnéticos gerados por bobinas eletromagnéticas colocadas no exterior do corpo, recorrendo a um princípio semelhante ao utilizado nos equipamentos de ressonância magnética.

Até ao momento, os investigadores conseguiram manobrar os dispositivos em modelos cardíacos que reproduzem características do coração humano, incluindo condições que simulam o fluxo sanguíneo. Foram também realizados ensaios com tecido cardíaco de porco.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, um procedimento poderá vir a demorar cerca de dez minutos, podendo aproximar-se de uma hora quando forem necessárias várias administrações do medicamento. O objetivo é concentrar num único dia uma intervenção que atualmente pode exigir semanas de tratamento.

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