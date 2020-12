Black Gold e a ‘nova’ corrida ao petróleo

Os velhos anos aúreos da corrida ao petróleo, no inicio do século XX estão prestes a regressar. Pelo menos é isso que o jogo Black Gold pretende.

Um jogo que propõe tornar o jogador num magnata do Ouro Negro (Black Gold). Venham conhecer um pouco mais.

Hoje em dia o petróleo continua a ser o combustível de eleição, nomeadamente no que respeita a veículos motorizados (automóveis, motas, aviões…).

Para tal muito contribuíram os anos dourados da corrida ao ouro negro, que ocorreram durante o início do século XX. Black Gold, dos estúdios polacos RockGame S.A., é um jogo de estratégia que tenta transportar o jogador numa viagem no tempo, até esse período.

Com uma perspetiva na primeira pessoa, o jogador vai, portanto, juntar-se à febre do petróleo no início do século passado. Em Black Gold, terá várias responsabilidades relacionadas com uma exploração petrolífera e o sucesso dependerá apenas das suas decisões.

Terá que contratar trabalhadores e geri-los da melhor forma. Isto, pois cada trabalhador terá as suas próprias habilidades e personalidade.

Por outro lado terá de saber comprar as melhores e mais adequadas máquinas no mercado, construir as suas instalações de perfuração e extrair o líquido negro do coração da terra.

No entanto, nem tudo serão rosas e pelo caminho podem ocorrer eventos relativamente trágicos que lhe coloquem obstáculos e desafios difíceis de ultrapassar. Avarias, tempestades, crashes na banca,.. poderão ser alguns dos problemas que surjam no decorrer da exploração.

Todas as decisões serão tomadas pelo jogador e delas resultarão o sucesso ou a ruína.

Ainda sem data de lançamento concreta, Black Gold será lançado para PC.