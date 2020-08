Bandai Namco revela próximas novidades

A Bandai Namco revelou recentemente novidades a caminho para alguns dos seus jogos, TEKKEN 7, Project CARS 3 e SOULCALIBUR VI.

Adicionalmente, também Saviors of Sapphire Wing foi anunciado para o Ocidente.

TEKKEN 7

Entre as boas novas da Bandai, surgem novidades sobre TEKKEN 7 que vai receber um update em breve.

Preparem-se, pois a próxima batalha está próxima, quando chegar a Season 4 de TEKKEN 7. Esta quarta temporada incluirá uma atualização que tentará equilibrar um pouco mais os combatentes e o próprio jogo.

Traz consigo novos movimentos para todos os personagens e proporcionará uma melhor experiência on-line com aprimoramentos de jogo on-line.

Entretanto, foram também reveladas novidades acerca de TEKKEN Online Challenge que terá início já no próximo dia 15 de agosto com um torneio de pré-evento. Este pré-evento será apenas para residentes da costa oeste dos Estados Unidos.

Após o pré-evento vão-se então começar a disputar os torneios (são 10) regionais onde jogadores de todo o Mundo poderão competir. Terão início a 12 de setembro.

TEKKEN 7

SOULCALIBUR VI

Setsuka regressa aos palcos da história de SOULCALIBUR. Empunhando uma lâmina oculta, mas mortífera, e alimentada por um enorme desejo de vingança, Setsuka vai libertar toda a sua raiva sobre aqueles que se intrometem no seu caminho.

Setsuka faz parte da Season 2 de SOULCALIUR VI e pode também ser adquirido como um update de personagens standalone. Adicionalmente, traz um Character Creation Set, com novas opções de personalização.

Setsuka e o Character Creation Set estão disponíveis desde 4 de agosto.

Entretanto, foi também revelado que o SOULCALIBUR Online Challenge, irá apresentar nos fins de semana de 3 de outubro, 31 de outubro e 28 de novembro.

SOULCALIBUR VI

Project CARS 3

Project CARS 3, da Slightly Mad Studios, está cada vez mais próximo e a Bandai revelou que já se encontram disponíveis as pré-encomendas do jogo. Isto tanto nas versões Standard Edition como Deluxe Edition para PlayStation 4, Xbox One, e PC (digital).

A edição Deluxe permitirá um acesso antecipado de 3 dias a quem a obter. Ou seja, poderá começar a jogar no dia 25 de agosto e terá ainda acesso ao Season Pass, que compreenderá 4 Packs de conteúdos.

Project CARS 3

Saviors of Sapphire Wing

Foi ainda revelado pela Bandai Namco que o seu jogo Saviors of Sapphire Wing, irá chegar ao Ocidente, tanto para PC como para a Nintendo Switch no próximo ano.

Trata-se de um jogo de um Dungeon Crawler RPG, desenvolvido pela Experience Inc e distribuído pela Bandai Namco. É uma fábula na qual descobrimos um mundo destroçado, após Ol=Ohma, Overlord of Darkness ter derrotado os Knights of the Round, o último bastião da Humanidade.

100 anos mais tarde, um herói caído em desgraça ergue-se do seu esquecimento e tem de liderar um grupo de companheiros na luta contra Ol=Ohma, e restaurar a paz e esperança no reino.

O jogo conta com inúmeras masmorras para explorar e combates intensos, mas um dos seus principais pontos fortes consiste na criação de laços de amizade e força entre os seus personagens.

A Bandai Namco tem estado ocupada e esta segunda metade de ano promete alguma agitação por parte da companhia japonesa.