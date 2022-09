Bandai Namco apresenta um shooter novo: Synduality

A Bandai Namco revelou recentemente um dos seus próximos trabalhos: Synduality, um shooter de ficção cientifica no qual humanos e IA coexistem e cooperam para sobreviver.

Mas, será mesmo assim? Venham ver mais...

A Bandai Namco acaba de revelar Synduality, um dos seus próximos jogos a caminho e que decorre num futuro alternativo e distópico, no qual os seres humanos e as máquinas (Inteligência Artificial) devem coexistir em harmonia e trabalhar junto para poder sobreviver.

A ação de Synduality ocorre no futurista ano de 2222, anos após uma misteriosa chuva venenosa chamada "The Tears of the New Moon", que elimina a maior parte da humanidade e dá à luz criaturas deformadas que agora caçam a população. No meio da calamidade, os humanos são forçados a construir um refúgio subterrâneo chamado Amasia, onde descobrem e começam a colaborar com formas de inteligência artificial chamadas Magus.

No jogo, os jogadores vão colocar-se na pele dos Drifters, pessoas que ganham a vida a recolher cristais AO, um recurso raro disponível na Terra. Nesta busca, devem enfrentar criaturas xenomórficas conhecidas como Enders, e poderão contar com Magus, os seus parceiros de IA, para guiá-los durante a sua jornada, ajudá-los em lutas, a fornecer direções, dicas e avisos.

Ao mesmo tempo, estarão a desenvolver e a fortalecer a ligação entre o jogador e IA. Gameplay e combate em Synduality centra-se à volta de Cradle Coffins, veículos armados em que os jogadores estarão a vaguear na superfície e podem personalizar totalmente, desde a aparência até loadouts de armas, para se adaptarem ao seu estilo de jogo.

Synduality, que é um shooter com perspectiva na terceira pessoa, também terá opção multijogador, com outros Drifters a juntarem-se aos jogadores para os ajudarem nas suas missões ou virarem-se contra eles, enquanto dificultam o seu progresso ou lutam para saquear os seus preciosos recursos.

"Synduality é um projeto pelo qual mal podemos esperar para que os jogadores lhe ponham as mãos", disse Yosuke Futami, Produtor da Bandai Namco Entertainment Inc. "Temos vindo a trabalhar com designers famosos como Neco para design de personagens e Ippei Gyoubu para design mecânico, bem como a equipa Game Studio para desenvolver um shooter divertido com um forte gameplay e um foco único na relação entre IA e humanos, onde a ligação que se desenvolve entre os jogadores e o seu Magus impacta o jogo e a história."

Synduality será lançado na PlayStation 5, Xbox Series X e PC, ainda sem data concreta de lançamento.