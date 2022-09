Combustíveis devem voltar a baixar segunda-feira! Saiba quanto…

Com mais um fim de semana à porta, começam a surgir as primeiras previsões de quais serão os preços dos combustíveis para a próxima semana. Como temos acompanhado, o gasóleo tem baixado e a gasolina tem mantido ligeiramente os mesmos valores.

Para a semana há novidades! Saiba já quanto vai baixar o gasóleo e a gasolina.

Combustíveis: gasóleo deverá descer 1,5 cêntimos e gasolina um cêntimo

Segundo algumas previsões, na próxima segunda-feira o preço dos combustíveis deverá sofrer uma descida. Segundo fontes do mercado, o gasóleo deverá descer cerca de 1,5 cêntimos por litro. No caso da gasolina deverá baixar um cêntimo.

As bombas de combustível continuam a beneficiar de três medidas implementadas pelo Governo, desde logo o desconto no ISP, equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13%. A partir de outubro, a poupança fiscal irá passar a figurar nas faturas.

De lembrar que no início da invasão russa, o custo do barril de petróleo chegou a custar perto de 140 dólares, fazendo o preço do gasóleo e a gasolina ultrapassar os dois euros por litro.

O Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) é um dos impostos especiais de consumo previstos na lei. É aplicado à gasolina e ao gasóleo, mas também a outros produtos, petrolíferos e energéticos, hidrocarbonetos e eletricidade. A Comissão Europeia autorizou, recentemente, Portugal a descer ISP abaixo do mínimo previsto.