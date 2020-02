Atari arrisca no ramo da Hotelaria

A Atari dispensa qualquer tipo de apresentações, certo? Atrevo-me a dizer que seguramente qualquer um dos leitores que lê estas linhas a conhece e a relaciona de imediato com consolas e videojogos.

Pois bem… a Atari vai-se lançar noutros voos e parece que em breve vão passar a haver mais bons motivos para associar á Atari.

Fundada em 1972, a Atari foi uma das pioneiras do fantástico mundo dos videojogos que temos hoje. Aliás a marca continua forte nesse segmento, como é confirmada o próximo lançamento da Ataribox, a sua próxima consola de jogos.

Ao longo das décadas, muitas foram as consolas e jogos que foram vendo a luz do dia sob o selo da Atari mas agora, em 2020, parece que vão haver novidades estrondosas. Isto pois a Atari revelou recentemente os seus planos para a criação de vários hoteis (nos Estados Unidos) com a temática dos videojogos.

A ideia não será assim tão descabida de todo e se pensarmos bem, nem é totalmente virgem. Se pensarmos na DisneyLand, o complexo da Disney também tem hoteis temáticos. Então, se assim é, porque não um Hotel com temática de videojogos?

O desenvolvimento, design e construção dos Hoteis vai ser o fruto de uma parceria criada envolvendo a Atari, a GSD Group (liderada por Napoleon Smith III, produtor dos filmes Teenage Mutant Ninja Turtles) e a empreda True North Studio.

O GSD Group será a companhia que fica encarregue de analisar e desenvolver a componente estratégica dos hoteis. Por outras palavras ficará responsável por criar a ponte entre a marca Atari e seu legado, com a actualidade e também com a realidade da industria hoteleira. Isto claro está, criando uma estratégia que possibilite, não só o divertimento dos clientes, mas também (e principalmente) de ser capaz de gerar lucro à companhia.

Por seu lado, os True North Studios serão a empresa qualificada para encetar as obras.

Ainda pouco se sabe ao pormenor acerca do que os hoteis Atari irão apresentar de mais inovador aos seus clientes. Segundo o que se sabe, as instalações incluirão condições para receber competições eSports (espaços denominados de Atari Gaming Playground), pelo que deverão ter todas as condições para tal. Banda larga, VR, AR, ….

De resto, em realção a outros pormenores como mobiliário, quartos, decoração, interactividade ainda pouco se sabe. Gostaria de acreditar que nos quartos do hotel existam monitores no tecto que desçam sobre as camas e onde se possa jogar antes de dormir, ou que o chuveiro se transforme num joystick e permita jogar enquanto se tome banho…

O primeiro hotel surgirá este ano em Phoenix (Arizona), mas pelo que se sabe, já há planos para Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco e San Jose.

“Estamos super entusiasmados com esta parceria criada com a GSD Group e com os True North Studios para podermos criar o primeiro Hotel Atari. Esperamos que o primeiro de muitos ao longo dos Estados Unidos. Juntos iremos criar um local que será muito mais que um ponto de descanso.” confidenciou Fred Chesnais, CEO da Atari. “A Atari é uma marca global no que respeita ao universo dos videojogos. É um ícone transversal ao Planeta, sendo conhecida por pessoas de todas as idades, de todos os paises, culturas, etnias. Mal podemos esperar para disponibilizar a todas essas pessoas e respectivas familias todo o entretenimento e carisma que os Hoteis Atari terão para lhes proporcionar.”

“Aquando da criação deste novo conceito de hotel, soubémos de imediato que a Atari seria o parceiro perfeito para apresentar aos visitantes uma experiência completamente nostálgica onde o retro se une com o moderno.” referiu Napoleon Smith III e acrescentando ainda que “Os hoteis Atari serão os primeiros no Estados Unidos a oferecer a jogadores de todas as idades a derradeira experiência imersiva de um videojogo. Estamos extremamente empolgados em participar neste projecto”

Se pensarmos bem nisto tudo e também em tudo o que nos rodeia nomeadamente no que toca ao mercado dos videojogos, tudo isto não será de estranhar… analisando os valores envolvidos actualmente no mercado dos videojogos é possivel perceber que se trata de um nicho que estava à espera de ser ocupado.

Os valores envolvidos no mercado dos videojogos são fabulosos e a tendência não será de estabilizar mas sim de crescer. Por exemplo, em 2019 (ver aqui) atingiram números absolutamente estrondosos. Segundo estes números indicados, mais de 2.5 biliões de jogadores, gastaram mais de 152.1 biliões de dólares (americanos) em jogos. Isto apenas em 2019.

Nos últimos anos temos assistido a um crescimento bastante entusiasmante de uma tendência: os jogos online free-to-play. Jogos como Fortnite ou Apex Legends, por exemplo. Sendo completamente gratuítos no momento do registo, fazem valores absolutamente brutais com as compras ingame. Por exemplo, segundo a Business Insider, em 2018 o jogo Fortnite atingiu os brutais valores de 2.4 biliões de dólares com cerca de 1 bilião a ser obrido através da venda de items ingame.

Com o crescimento de serviços de subscrição como o Google Stadia ou o Apple Arcade a venda de items ingame tenderá a crescer ainda mais.