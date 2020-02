É novo no Windows 10? Então saiba até quando a Microsoft o suportará

A Microsoft está a “tirar o tapete” ao Windows 7 e são muitos hoje a resolver saltar definitivamente para o Windows 10. Contudo, este sistema operativo também tem os dias contados. Segundo a empresa proprietária, dentro de alguns anos, poucos, este também irá passar para a história.

Nesse sentido, quer tenha feito a migração para o Windows 10 ou esteja ainda à espera de algum milagre, fique a saber por quanto tempo a Microsoft irá fornecer atualizações e correções.

O velho novo Windows 10

Este Windows já existe há cinco anos, mas só agora é que o suporte da Microsoft para o Windows 7 está a desaparecer. Apesar dos muitos avisos, ainda há milhões de máquinas ativas e a própria Microsoft está refém desta situação. Seja como for, o tempo joga contra o Windows 7 e a favor do Windows 10.

Quanto tempo durará o Windows 10 antes que a Microsoft o substitua? Será que vamos ver um Windows 11 dentro em breve?

Estas e outras questões são colocadas com frequência, e há resposta para estas dúvidas. Todos os produtos Windows têm uma Política de Ciclo de Vida Fixa. O ciclo de vida começa quando um produto é disponibilizado e termina quando deixa de ser suportado. Conhecer as datas principais deste ciclo de vida ajuda o utilizador a tomar decisões informadas sobre quando atualizar, efetuar uma atualização de versão ou efetuar outras alterações ao seu software.

O suporte ao Windows dura 10 anos, mas…

Para cada versão do seu sistema operativo, a Microsoft oferece um mínimo de 10 anos de suporte (um mínimo de cinco anos de Suporte Base seguido de cinco anos de Suporte Alargado). Ambos os tipos incluem atualizações de segurança e do programa, tópicos de autoajuda online e ajuda extra que o utilizador pode pagar.

O Windows 10 foi lançado em julho de 2015, e o suporte estendido está previsto terminar em 2025. Assim, as principais atualizações de recursos são lançadas duas vezes por ano, normalmente em março e em setembro, e a Microsoft recomenda instalar cada atualização conforme ela estiver disponível.

No entanto, a situação é um pouco mais complicada do que isso. Quando este Windows atual foi lançado pela primeira vez, um funcionário da Microsoft chamou-o de “a última versão do Windows”. Isto não significa que a Microsoft se vai livrar do sistema operativo. Pode significar sim a passagem do Windows funcionar mais como um serviço, com atualizações contínuas ao invés de uma versão totalmente nova. Mas à medida que o hardware envelhece, alguns dispositivos podem não conseguir receber mais atualizações.

Um Windows com evolução “tipo SO mobile”?

Segundo a Microsoft (nas FAQs do Windows 10), um dispositivo pode não conseguir receber atualizações se o seu hardware for incompatível, se faltarem controladores atualizados ou se estiver de outro modo fora do período de suporte dos Fabricantes de Equipamento Original (“OEM”). Nem todas as funcionalidades de uma atualização funcionarão em todos os dispositivos.

A última versão do Windows 10 a sair foi a atualização de novembro de 2019, que adicionou algumas novas funcionalidades de produtividade, como a capacidade de criar eventos diretamente a partir da lista de opções do calendário na barra de tarefas, sem ter de abrir a aplicação Calendário.

Veja como a Microsoft decompõe as suas atualizações:

Devo atualizar para o Windows 10 agora, ou esperar?

Algumas pessoas hesitaram em fazer o upgrade para o Windows 10, pois foram relatados vários bugs em versões anteriores. Contudo, a Microsoft atrasou o seu cronograma de atualizações, permitindo à empresa mais tempo para testar, parar as atualizações e revelar problemas.

A sua experiência de atualização para o Windows 10 deverá ser bastante suave neste momento, e permitir-lhe-á tirar partido do suporte da Microsoft. Isto é particularmente importante para a segurança do seu dispositivo – sem as atualizações de segurança e correções da Microsoft, o seu computador corre um risco maior. Por exemplo, pode estar exposto a falhas que podem instalar malware. Claro que recomendamos a atualização para o Windows 10 o mais rápido possível.