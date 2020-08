De forma a celebrar a faixa musical principal de Assassin’s Creed Valhalla, a Ubisoft revelou um novo trailer cinemático para o jogo.

A grande saga dos Vikings está quase a chegar… preparem-se!

Aproxima-se a passos largos a invasão dos Vikings e com ela o regresso de Assassin’s Creed.

Em Valhalla, tal como aqui vimos, vivemos a Odisseia de um(a) líder Viking (Eivor ) que abandona as suas terras geladas da Noruega e se vê obrigado a arranjar espaço para o seu clã, no Reino Unido.

O Reino Unido que, durante o século IX se encontrava dominado por um intrincado sistema de Feudos onde os seus gananciosos lordes defendiam as suas terras contra quaisquer invasores.

E o governante saxão da altura, o Rei Alfredo, também não gostou muito da ideia e não recebeu os vikings de braços abertos. Pelo contrário, recebeu-os com guerra e forçando-os a serem proscritos e foras-da-lei.

Para proteger a sobrevivência do seu clã, Eivor vai ter de ser astuto na diplomacia, feroz no combate e inteligente no saque. O jogo, que vai ter um enorme mapa aberto à exploração, vai proporcionar ação para todos os gostos. Saques, cercos, missões de assassinato, até caça e pesca… Valhalla prepara-se para ser uma das aventuras mais épicas da série Assassin’s Creed até à data.

Banda sonora de Assassin’s Creed Valhalla

Recentemente foi revelada a música principal de Valhalla, que pode ser acompanhada no trailer abaixo indicado. Esta obra foi composta pela americana Sarah Schachner e pelo dinamarquês Jesper Kyd.

A faixa principal intitula-se de “The Ravens Saga” e é a segunda música do EP do jogo (que contém 7 músicas) que já se encontra disponível para stream no Spotify e para compra no iTunes.

Lista de músicas da banda sonora de Assassin’s Creed Valhalla:

Assassin’s Creed Valhalla Main Theme (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner, Jesper Kyd

Son of Fjord – Jesper Kyd

Asgard – Hall of the Aesir (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner

Hausbrjótr – Skullcrusher – Einar Selvik

Odin’s Plunder – Sarah Schachner

The Well of Wyrd – Jesper Kyd

Vígahugr – Lust for Battle (Skaldic Version) – Einar Selvik

Sarah Schachner referiu que, enquanto compunham a banda sonora, quiseram “que ao ouvir a música, o jogador fosse de imediato transportado para uma outra época e local, repletos de mistério e incertezas. O tema principal representa Eivor mas também os Vikings na sua lutapor encontrar um novo lar em Inglaterra.“.

Assassin’s creed Valhalla será lançado a 17 de novembro para Xbox One, Playstation 4, Stadia e PC. As versões de Xbox Series X e Playstation 5 serão lançadas mais tarde.