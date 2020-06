Apex Legends: Temporada 5 com início avassalador

Apex Legends, o Battle Royale free-to-play da Electronic Arts continua a dar cartas e a maior prova disso são os números agora revelados em relação ao início da sua Season 5.

A 5ª temporada de Apex Legends já rola e a comunidade tem estado presente!

Apex Legends é de facto uma lenda

Apex Legends, desenvolvido pela Respawn Entertainment já conquistou o seu espaço, isso é uma certeza. Isto, pois a mais recente Season do jogo, Fortune’s Favor, registou o “maior número de jogadores e horas semanais jogadas, até ao momento“.

Estas são as palavras da Electronic Arts em relação aos números obtidos durante os dias posteriores ao lançamento de Fortune’s Favor.

A 5.ª temporada de Apex Legends já vai ao largo e à medida que o tempo vai passando, a comunidade fiel vai engrossando, com a chegada de novos jogadores.

Os trailers de Apex Legends Season 5 ganharam mais de 47 milhões de visualizações até ao final da semana passada, um número nunca antes alcançado e Fortune’s Favor também estimulou a comunidade de Apex Legends ao criar UGC que gerou mais de 176 milhões de visualizações nas duas primeiras semanas.

“A emoção de trabalhar neste jogo reside em poder trazer mais vida à história e novas experiências a Apex Legends, e a Season 5 não é exceção“, comentou Chad Grenier, Game Director. “Nesta season, destruímos a Cidade da Caveira, o que nos permitiu divertir e fazer algo inesperado. Estamos felizes ao ver que os jogadores, sejam os novos e antigos, estão a gostar.”

O conceito de Lendas é o principal elemento diferenciador deste titulo em relação a outros jogos do género. Existem dezenas de lendas à disposição do jogador. Todas terão as suas histórias, habilidades e personalidades próprias sendo extraordinariamente empolgante descobri-las todas.

De forma a não deixar o “bichinho morrer” a Respawn continua a adicionar novas histórias e conteúdo em cada temporada.

Desde provocações online e no jogo, até aos trailers de “Stories from the Outlands” e as novas Quests da season 5, a equipa de desenvolvimento sediada em Los Angeles e Vancouver, procura oferecer algo verdadeiramente único e trabalha continuamente para proporcionar novas experiências ao longo de toda a narrativa do jogo.